Фонд ПИО Српске се огласио и обрадовао пензионере

Аутор:Стеван Лулић
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Фонд ПИО Републике Српске огласио се саопштењем и обрадовао пензионере саопштењем о исплати пензија за мјесец септембар.
Да подсјетимо, исплата септембарских пензија почиње данас, 1. октобра, а из Фонда наводе да је обухваћено укупно 296.751 корисника права, од чега је 237.877 у Републици Српској, а ван Републике Српске 58.874 корисника права.
За исплату пензије за септембар потребно је 185,53 милиона КМ у нето износу, односно 187,75 милиона КМ у бруто износу.
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"Просјечна пензија износи 725,56 КМ и чини 42,80% просјечне плате у Републици Српској. Износ најниже пензије за стаж од 40 и више година је 723,70 КМ и чини 42,70% просјечне плате у Републици Српској", појашњавају у Фонду и додају:
"За пуни стаж осигурања од 40 година просјечна пензија за септембар износи 1.096,22 КМ, што чини 64,67% од просјечне плате у Републици Српској".
Највиша пензија у Републици Српској за мјесец септембар износи скоро 4.000 КМ, тачније 3.981,85 КМ.
Приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у септембру 2026. године, износио је 153,71 милион КМ.
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Структуру корисника права за септембар чине старосне пензије са 65,06%, породичне са 23,30%, инвалидске са 11,59% и остала права са 0,05%.
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