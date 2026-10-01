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Познато колика казна пријети Роналду након што је напустио тим

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01.10.2026 10:54

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Познато колика казна пријети Роналду након што је напустио тим
Фото: Tanjug/AP/Gareth Patterson

Кристијану Роналду, једном од најбољих фудбалера данашњице, али и свих времена, након што је напустио камп репрезентације Португала, пријети казна матичног фудбалског савеза.

Каква казна пријети Роналду?

У дисциплинском правилнику Фудбалског савеза Португала стоји да својевољно напуштање репрезентације укључује суспензију од једног до шест мјесеци играња за репрезентацију, али и новчану казну.

"Сваки играч који, након што је редовно позван, неоправдано напусти или се не појави на тренингу, утакмици или било којој активности националних тимова или везаној за спортску репрезентацију Савеза или Португала, биће санкционисан суспензијом од једног до шест месеци, а додатно, ако је играч професионалац, новчаном казном између 500 и 1.000 евра", стоји у члану 150 Правилника Фудбалског савеза Португала, пишу Независне новине.

Зашто је Роналдо напустио камп Португала?

Подсјећамо, Роналдо је напустио табор репрезентације пред утакмицу са Данском у Лиги нација.

Роналдо се на ово одлучио напрасно, незадовољан третманом код Жоржа Жезуса, који је на конференцији за медије поручио да ће Гонзало Рамос почети меч и да је он главни и да он одлучује ко ће играти.

Шта је Роналдо поручио након одласка?

Роналдо је одлуку објавио на Инстаграму, наводећи да је услиједила након конференције за медије селектора Жоржа Жесуса и разговора са предсједником Португалског фудбалског савеза.

"Послије конференције за новинаре селектора репрезентације и послије разговора са предсједником Португалског фудбалског савеза, донио сам одлуку да напустим тренинг камп репрезентације. У догледно вријеме саопштићу Португалцима истину о разлозима који су мотивисали мој одлазак из репрезентације, којој сам увијек био посвећен. Сада је вријеме да пожелим срећу Португалу и свим мојим саиграчима", написао је 41-годишњи Роналдо.

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Тагови :

Кристијано Роналдо

Казна

Португал

фудбалер

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