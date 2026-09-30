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Рафиња повријеђен, напустио Бразил

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30.09.2026 18:05

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Рафиња повријеђен, напустио Бразил
Фото: Tanjug/AP/Jose Breton

Фудбалер Барселоне Рафиња напустио је репрезентацију Бразила и вратиће се у клуб, саопштио је Фудбалски савез Бразила.

Рафиња је у уторак замијењен на полувремену пријатељске утакмице против Аустралије након што је осјетио бол у десној бутини.

Фудбалер Барселоне је љетос имао проблема са десном бутином због чега није играо на три утакмице током Свјетског првенства.

"Одлука да се врати у Барселону на лијечење се сматра мером предострожности како би се избјегли ризици", навео је Фудбалски савез Бразила.

Фудбалери Бразила играће 3. октобра пријатељски меч против Индије у Калкути.

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Тагови :

Барселона

повреда

Рафиња

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