Рафиња повријеђен, напустио Бразил

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Фудбалер Барселоне Рафиња напустио је репрезентацију Бразила и вратиће се у клуб, саопштио је Фудбалски савез Бразила.
Рафиња је у уторак замијењен на полувремену пријатељске утакмице против Аустралије након што је осјетио бол у десној бутини.
Фудбалер Барселоне је љетос имао проблема са десном бутином због чега није играо на три утакмице током Свјетског првенства.
"Одлука да се врати у Барселону на лијечење се сматра мером предострожности како би се избјегли ризици", навео је Фудбалски савез Бразила.
Фудбалери Бразила играће 3. октобра пријатељски меч против Индије у Калкути.
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