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Меси није хтио, али Скалони га наговорио на опроштај од Аргентине

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30.09.2026 10:30

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Аргентински Лионел Меси шета преко терена прије финалне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Шпаније и Аргентине у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недељу, 19. јула 2026.
Фото: Tanjug/AP/Ashley Landis

Селектор Аргентине Лионел Скалони открио је да је морао да убјеђује Лионела Месија да одигра још једну утакмицу за репрезентацију, након што је капитен "гаучоса" одлучио да се повуче послије пораза од Шпаније у финалу Свјетског првенства.

Скалони је желио да Меси добије опроштај пред домаћим навијачима, па ће легендарни фудбалер 6. октобра играти против Бенина на стадиону "Монументал" у Буенос Ајресу.

"Мислим да је такав играч заслужио опроштајну утакмицу. Урадио сам све што сам могао да убиједим Месија да још једном заигра за репрезентацију. Жељели смо да аргентински навијачи могу да се опросте од њега и одају му почаст", рекао је Скалони.

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Тагови :

Лео Меси

Аргентина

Свјетско првенство у фудбалу

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