Меси није хтио, али Скалони га наговорио на опроштај од Аргентине

Аутор:АТВ редакција
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Селектор Аргентине Лионел Скалони открио је да је морао да убјеђује Лионела Месија да одигра још једну утакмицу за репрезентацију, након што је капитен "гаучоса" одлучио да се повуче послије пораза од Шпаније у финалу Свјетског првенства.
Скалони је желио да Меси добије опроштај пред домаћим навијачима, па ће легендарни фудбалер 6. октобра играти против Бенина на стадиону "Монументал" у Буенос Ајресу.
"Мислим да је такав играч заслужио опроштајну утакмицу. Урадио сам све што сам могао да убиједим Месија да још једном заигра за репрезентацију. Жељели смо да аргентински навијачи могу да се опросте од њега и одају му почаст", рекао је Скалони.
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