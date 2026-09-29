Промовисана монографија "Вијек бањалучког Борца" и поштанска маркица поводом 100 година клуба

Аутор:АТВ редакција
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У Банском двору у Бањалуци вечерас су промовисани монографија "Вијек бањалучког Борца" и поштанска маркица у издању "Пошта Српске", поводом обиљежавања 100 година постојања Фудбалског клуба "Борац".
Монографија, на 1.056 страница, доноси детаљно обрађену историју клуба по сезонама од оснивања 1926. године.
Један од аутора Драган Шутвић рекао је Срни да је израда монографије трајала више од двије године, док је прикупљање података трајало готово 10 година.
"Сва тројица аутора - Данило Зец, Владимир Шутвић и ја, хроничари смо и навијачи клуба, тако да смо годинама прикупљали материјал", истакао је Шутвић.
Он је навео да су текстови у монографији пропраћени ријетким фотографијама, а након сваке сезоне наведени су спискови играча са бројем наступа и постигнутих погодака.
За израду монографије кориштена је грађа из Архива Републике Српске, Архива Југославије, Националне библиотеке Универзитета у Загребу, као и бројне периодичне публикације, службени гласници и записници.
"Много су нам помогли и пријатељи из Суботице, Сарајева и других градова, који су, такође, аутори монографија о фудбалским клубовима", рекао је Шутвић.
Он је истакао да је објављивање монографије изузетно значајно јер оваква књига о "Борцу" до сада није објављена.
"Постоје двије књиге о раду клуба - `35 година Борца`, објављена 1961. године, и `Пола стољећа Борца` из 1976. године, али се ниједна од те двије књиге није овако опширно бавила статистичким подацима, списковима и другим детаљима", рекао је Шутвић.
Он је додао да је сада комплетан материјал о историји клуба обједињен на једном мјесту.
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