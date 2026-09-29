ФИФА тужила УЕФА због узнемиравања Инфантина

Аутор:АТВ редакција
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Међународна фудбалска федерација (ФИФА) тужила је Европску фудбалску федерацију (УЕФА) суду у Мајамију.
Разлог је кампања дезинформација у вези неуспјелог пројекта продаје такмичења приватним инвеститорима, као и због узнемиравања предсједника ФИФА Ђанија Инфантина, преноси Скај њуз.
Како се наводи, тврдње су изнијете у судском поднеску ФИФА којим се настоји да се блокира захтјев УЕФА за свим доказима везаним за покушај продаје акција Свјетског првенства приватним инвеститорима.
УЕФА је затражила сву документацију у вези са напуштеним пројектом ФФЕ, наводећи да би могла да покрене поступак против Инфантина због кривичног дјела несавјесног управљања, уз тврдње да је он продао права на турнире по цијени нижој од тржишне ради личне финансијске користи.
Правни заступници ФИФА истичу да поступање УЕФА показује да је њен захтјев поднијет у лошој намјери и са циљем узнемиравања, као и да се без икаквог основа сугерише да је Инфантино покушао да оствари личну корист од предлога ФФЕ, преноси Танјуг.
У правном поднеску ФИФА се додаје да би суд требало да одбаци сваки покушај утицаја на предсједничке изборе у ФИФА заснован на тим основама.
УЕФА је прије два мјесеца повукла подршку Инфантину за нови, четврти мандат, на месту предсједника ФИФА, али још увијек није истакла свог кандидата.
Рок за пријаву кандидата за предсједника ФИФА је 18. новембар, а избори за предсједника ФИФА одржаће се у марту 2027. године на Конгресу у Рабату.
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