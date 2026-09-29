Ковачевић: Нису нам битне Бланушине изјаве о састанку са Додиком, битно нам је да се држи договора

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Данима ме зову да прокоментаришем изјаву предсједника СДС-а Бранка Блануше о сусрету са предсједником Милорадом Додиком. Нису нам уопште битне Бланушине изјаве и чињеница да не говори истину, битно нам је само да се држи договора, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
"Толико", написао је Ковачевић на Иксу.
Данима ме зову да прокоментаришем изјаву Бранка Блануше о сусрету са Додиком.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) September 29, 2026
Нису нам уопште битне Бланушине изјаве и чињеница да не говори истину, битно нам је само да се држи договора.
Толико.
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