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Ковачевић: Нису нам битне Бланушине изјаве о састанку са Додиком, битно нам је да се држи договора

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29.09.2026 16:07

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Радован Ковачевић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Данима ме зову да прокоментаришем изјаву предсједника СДС-а Бранка Блануше о сусрету са предсједником Милорадом Додиком. Нису нам уопште битне Бланушине изјаве и чињеница да не говори истину, битно нам је само да се држи договора, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

"Толико", написао је Ковачевић на Иксу.

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Тагови :

Радован Ковачевић

СНСД

Бранко Блануша

СДС

Коментари (2)

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