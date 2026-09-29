Путин пружио подршку владајућој коалицији у Српској

Аутор:АТВ редакција
Коментари:4
Предсједник Руске Федерације Владимир Путин састао се са делегацијом Републике Српске коју предводе предсједник Владе Српске Саво Минић и лидер СНСД-а Милорад Додик.
Путин је упутио подршку владајућој коалицији у Српској.
"Не желимо да страни утицај буде одлучујући. Желимо праведнији однос према Србима и српском народу. Желимо стабилност цијелог региона. Искрено вам желим успјех", навео је Путин.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 д4
Република Српска
1 д3
Република Српска
1 д4
Република Српска
1 д2
Република Српска
1 д4
Република Српска
1 д4
Република Српска
1 д3
Република Српска
1 д2
Најновије
Најчитаније
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Тренутно на програму