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Путин пружио подршку владајућој коалицији у Српској

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29.09.2026 16:56

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Путин пружио подршку владајућој коалицији у Српској
Фото: Instagram / mdodik.official

Предсједник Руске Федерације Владимир Путин састао се са делегацијом Републике Српске коју предводе предсједник Владе Српске Саво Минић и лидер СНСД-а Милорад Додик.

Путин је упутио подршку владајућој коалицији у Српској.

"Не желимо да страни утицај буде одлучујући. Желимо праведнији однос према Србима и српском народу. Желимо стабилност цијелог региона. Искрено вам желим успјех", навео је Путин.

Милорад Додик и Саво Минић на састанку са Путином

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Тагови :

Милорад Додик

Владимир Путин

СНСД

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