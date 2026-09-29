Застава Републике Српске на возилима: Овако је испраћена српска делегација након састанка са Путином

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и лидер СНСД-а Милорад Додик састали су се данас у Москви са предсједником Руске Федерације Владимиром Путином.
На почетку састанка, Додик је истакао да БиХ није увела санкције Руској Федерацији због противљења из Српске.
"Ја знам да је то на симболичком нивоу, али то је БиХ није урадила. Ми и даље одржавао војну неутралност, јасно кажемо не за НАТО интеграције.
У овом тренутку ЕУ тражи од земаља Балкана да се уведу визе Руској Федерацији, а ми смо то одбили и нисмо дали сагласност. У Сарајеву то желе да ураде, али ми смо рекли да нећемо и у том погледу ћемо то настави да радимо", рекао је Додик.
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Додик је предложио и ако буде могуће, да се организује једном годишње заједничка сједница Влада Републике Српске и Руске Федерације.
Предсједник Руске Федерације истакао је да су односи Русије и Српске братски и да ће се радити на њиховом јачању.
"Драго ми је да вас видим. Ове године је делегација Републике Српске учествовала на обиљежавању Дана побједе. Наши односи су братски и ми ћемо наставити да радимо на њиховом јачању", рекао је Путин
Република Српска
Путин са Додиком и Минићем: Односи Русије и Српске братски, наметања са стране, сматрамо неприхватљивим
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Путин је истакао да заједно теже успостављању праведнијег међународног поретка.
Руски предсједник је пожелио успјех владајућој коалицији у Републици Српској на предстојећим општим изборима у БиХ.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да сусрет са руским предсједником за њега представља велику част и одговорност да истраје у заштити интереса Српске.
Република Српска
Минић: Сусрет са Путином част и одговорност да истрајемо у заштити интереса Српске
"Велико је задовољство састати се са предсједником Руске Федерације Владимиром Путином. Наш народ зна колико нам значи пријатељство, међусобно поштовање и подршка Русије у тешким временима", написао је Минић на "Иксу".
Иначе, делегација Републике је на састанак са Путином стигла у аутомобилима на којима је била застава Српске.
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