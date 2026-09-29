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Додик и Минић са Путином: Нисмо дозволили увођење виза за грађане Руске Федерације

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29.09.2026 16:24

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Додик и Минић са Путином: Нисмо дозволили увођење виза за грађане Руске Федерације
Фото: АТV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и лидер СНСД-а Милорад Додик састали су се данас у Москви са предсједником Руске Федерације Владимиром Путином.

На почетку, Додик је истакао да БиХ није увела санкције Руској Федерацији због противљења из Српске.

"Ја знам да је то на симболичком нивоу, али то је БиХ није урадила. Ми и даље одржавао војну неутралност, јасно кажемо не за НАТО интеграције.

У овом тренутку ЕУ тражи од земаља Балкана да се уведу визе Руској Федерацији, а ми смо то одбили и нисмо дали сагласност. У Сарајеву то желе да ураде, али ми смо рекли да нећемо и у том погледу ћемо то настави да радимо", рекао је Додик.

Додик је предложио и ако буде могуће, да се организује једном годишње заједничка сједница Влада Републике Српске и Руске Федерације.

"Наша сарадња је институционализова. Прије пар дана је била комисија Русије за сарадњу са БиХ и драго ми је што смо успјели да направимо добре помаке и мислим да би могли да то продубљавамо на институционалном нивоу.

Ја вас молим да размотрите, ако је могуће да се формира високи савјет који би чинили предсједници република и премијер како би једног годишње размотрили то што радимо на том високом нивоу. Предлажем да ако је то могуће са ваше стране да једном годишње организујемо сједницу Влада", рекао је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Саво Минић

Владимир Путин

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