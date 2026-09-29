Нови сукоб око Фолкланда: Аргентина тражи прекид британског нафтног пројекта

Аутор:АТВ редакција
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Аргентински предсједник Хавијер Милеј запријетио је Великој Британији правним поступком због пројекта експлоатације нафте у близини Фолкландских острва. Дао је рок од двије седмице за обуставу радова на пројекту Си Лајон, нафтном пољу на мору које развијају британске и израелске компаније.
Уколико радови не буду обустављени, Аргентина намјерава да затражи од Међународног суда за право мора у Хамбургу да привремено заустави пројекат.
„Аргентина неће стајати скрштених руку“, поручено је из Милејевог кабинета, који оптужује Велику Британију да пројектом наноси „неповратну и непоправљиву“ штету.
Међународни суд за право мора независни је суд основан на основу Конвенције УН о праву мора из 1982. године. Може да доноси правно обавезујуће привремене мјере, али нема сопствени механизам којим би обезбиједио њихово спровођење.
Милеј је раније овог мјесеца у телевизијском обраћању поново истакао аргентинско право на Фолкландска острва, која Аргентина назива Малвинима, те најавио санкције против нафтних компанија које послују у њиховој близини.
„Острва су наша будућност“, рекао је Милеј.
Прошле седмице је и у говору пред Генералном скупштином УН у Њујорку оптужио Уједињене нације да занемарују спор око Фолкланда, те пројекат експлоатације нафте назвао незаконитим искориштавањем аргентинских природних ресурса.
Милеј је одбацио и позивање на право становника Фолкланда на самоопредјељење. На референдуму 2013. године становници су великом већином гласали за останак Фолкландских острва у статусу британске прекоморске територије.
Аргентински предсједник тврди да се начело самоопредјељења у овом случају не може примијенити јер је, према његовим ријечима, становништво „населила окупациона сила на територију чији је суверенитет предмет спора“.
Велика Британија одбацује аргентински захтјев за суверенитетом и тврди да становници Фолкланда имају право да сами одлучују о својој будућности и користе природне ресурсе острва.
У достављеном тексту Енди Бернам (Andy Burnham) наведен је као британски премијер, те му се приписује порука да ће Велика Британија „остати чврста пред свим пријетњама“ и бранити право становника Фолкланда на самоопредјељење и останак под британском управом.
Тензије су додатно порасле након што је амерички предсједник Доналд Трамп сугерисао да би могао да преиспита традиционално неутралан став САД према питању суверенитета над Фолкландским острвима.
САД формално не заузимају страну у спору, иако је Вашингтон пружио помоћ Великој Британији током рата за Фолкланде, након аргентинске инвазије 1982. године.
Рат је трајао нешто више од 70 дана. Погинуло је 255 британских војника, 649 припадника аргентинских снага и троје становника Фолкландских острва.
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