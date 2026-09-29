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Минић: Са Путином о подршци развоју привредне сарадње

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29.09.2026 17:49

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Минић: Са Путином о подршци развоју привредне сарадње

Премијер Републике Српске Саво Минић рекао је да је на данашњем састанку делегације Српске са предсједником Руске Федерације Владимиром Путином у Москви исказана подршка развијању привредне сарадње.

"Мени је ово први састанак на овом нивоу и ја сам под утисцима", изјавио је Минић медијима из Републике Српске након састанка.

Минић је рекао да је у име Владе Српске говорио о ставовима у вези са чланством у НАТО, те о противљењу увођења санкција руским држављанима.

Милорад Додик и Саво Минић на састанку са Путином

Он је истакао да највише значи политичка сарадња, али да су на састанку изнесени и планови у вези са економском сарадњом.

"Предсједник Путин је потврдио сарадњу са нашим предузећем `Орао`", рекао је Минић.

На састанку су, како је навео, изнесене и информације о економији Републике Српске у смислу проширења сарадње.

"Пренијели смо и утиске са састанка са академском заједницом", додао је Минић.

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Тагови :

Саво Минић

Владимир Путин

Коментари (4)

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