Минић: Са Путином о подршци развоју привредне сарадње

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић рекао је да је на данашњем састанку делегације Српске са предсједником Руске Федерације Владимиром Путином у Москви исказана подршка развијању привредне сарадње.
"Мени је ово први састанак на овом нивоу и ја сам под утисцима", изјавио је Минић медијима из Републике Српске након састанка.
Минић је рекао да је у име Владе Српске говорио о ставовима у вези са чланством у НАТО, те о противљењу увођења санкција руским држављанима.
Он је истакао да највише значи политичка сарадња, али да су на састанку изнесени и планови у вези са економском сарадњом.
"Предсједник Путин је потврдио сарадњу са нашим предузећем `Орао`", рекао је Минић.
На састанку су, како је навео, изнесене и информације о економији Републике Српске у смислу проширења сарадње.
"Пренијели смо и утиске са састанка са академском заједницом", додао је Минић.
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