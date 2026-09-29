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Додик: Важна подршка Путина нашој коалицији на изборима

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29.09.2026 18:32

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Додик: Важна подршка Путина нашој коалицији на изборима
Фото: Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је веома важна подршка руског предсједника Владимира Путина владајућој коалицији у Републици Српској на предстојећим општим изборима у БиХ.

"Оно што је посебно важно је да нам је предсједник пожелио успјех на изборима и да побиједимо", рекао је Додик медијима из Републике Српске након састанка са Путином у Москви.

Додик је састанак оцијенио изванредним.

"Одличан, топао и пријатељски разговор", рекао је Додик.

Милорад Додик и Саво Минић на састанку са Путином

Истакао је да је БиХ уговорена земља, договорена између три народа и два ентитета и уз гаранцију великих сила.

"Основ наше политике је да ми тражимо оно што је у уговору. Ако тога нема, онда је бесмислено да ту причу одржавамо. Ми нисмо ни за какав сукоб, ми смо за дијалог. Вратите нам наша права и немате проблем за егзистенцију БиХ", рекао је Додик.

Он је истакао да Српске не пристаје да БиХ буде дио НАТО савеза.

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Тагови :

Милорад Додик

Владимир Путин

Избори 2026

Коментари (27)

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