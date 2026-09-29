Емир Суљагић наставља злоупотребљавати позицију, напао на МУП Српске

Аутор:Теодора Беговић
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"Такозвани МУП Републике Српске није легитимна полицијска агенција". Став је човјека који живи и руководи установом у Републици Српској.
Четници, злочинци, они што су нас поклали и све слично што се предубоко укоријенило у бошњачки фолклор нису новост на друштвеним мрежама Емира Суљагића. Али, чини се, да су ствари ипак отишле предалеко.
"МУП РС није легитимна полицијска агенција. Ако желе упасти у МЦС, слободно, али ми нећемо бити ту. Ако желе ући у Меморијал, мораће провалити, као злочинци какви и јесу", наводи Суљагић, директор Меморијалног центра Сребреница
Ово је само покушај да се привуче међународна пажња, каже српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић. Осуђује све што је у функцији манипулације, осуђује да се манипулише било чијим жртвама и осуђује сваког ко покуша да ремети односе у БиХ. Поред свега наведеног, евидентира - напад на уставни поредак.
"Ја сам шокирана изјавама које се појављују у посљедњем периоду. Ја ћу рећи да је ту у питању најчистија и најобичнија манипулација. Имали сте деманти најодговорније институције, а то је МУП Републике Српске које је рекло да не постоје никакве радње те врсте које најављује господин Суљагић. Рећи ћу да оно што он изјављује и тумачи да МУП Републике Српске није легитиман итд. Да он даје антиуставне и антидејтонске изјаве. То је напад на уставни поредак. Устав је препознао позицију и улогу МУП Републике Српске. Не знам чему служе ове манипулације, које се очито појављују у овом предизборном периоду, каже Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
Српски члан Предсједништва БиХ позива на мир, поштовање устава и Дејтонског споразума. За то вријеме, хрватски члан Предсједништва, заједно са Емиром Суљагићем, подиже тензије и износи нетачне информације. И он, као и Суљагић, очекује да МУП Републике Српске упадне у Меморијални центар Сребреница, а на то тражи реакцију босанских политичара. Предизборна кампања јесте у пуном јеку, а уз њу иде и потпуно одсуство одговорности.
"Сви ми патриоти који се бусамо у прса и кажемо: „Да, ми смо за Босну и Херцеговину.“. Хајде да кажемо ако се то деси да више ниједна странка која се заклиње у Босну и Херцеговину, сарајевска или босанска или босанскохерцеговачка, преузима на себе обавезу да никад више неће правити власт са Додиком и СНСД-ом", каже Жељко Комшић, хрватски члан Предсједништва БиХ.
Високе тензије које се манипулативно намећу изазвале су напету ситуацију у Сребреници. Није лако ни Србима ни Бошњцима, поручује Бранимир Којић, којег је Емир Суљагић пријавио тој истој полицији коју назива такозваном и нелегитимном полицијском агенцијом.
"Исти тај Емир Суљагић ако не поштује полицију Републике Српске, зашто онда тој истој нешто пријављује, и то врло често? Конкретно мене је пријављивао због истине коју смо изнијели да му је отац погинуо много прије јула 1995. године. Тада му је полиција Републике Српске била добра, али само онда када њима одговара и када кажњава Србе, а када се бави његовим нечасним радњама онда се та полиција вријеђа", рекао је Бранимир Којић, предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице.
Емир Суљагић и његови сарадници су, ништа друго, него послушници глобалиста који су имали заштиту свих глобалистичких структура, поручује Сања Вулић. Сада када немају ту заштиту налазе се у озбиљном проблему јер им малверзације кроз Меморијални центар Сребреница неће поћи за руком.
"Тамо у том Меморијалном центру, Бог зна какве су се све малверзације радиле и чиме су се све бавили, шта су превозили и шта све кроз тај центар провлаче. Толико то држе под велом тајне да се поставља питање да ли можда кријумчаре и другу, оружје...врло је упитно. Ако је све чисто зашто они не дозвољавају да надлежни органи провјере шта се тамо дешава. На тај њихов покушај да објасне како полиција Републике Српске неће радити свој посао, ја им поручујем да могу сви заједно да се покупе заједно са својим Меморијалним центром и да идете тамо гдје позивате и призивате да иду они који се баве вама. У Републици Српској ће се поштовати закон Републике Српске", каже Сања Вулић, члан Комисије за одбрану и безбједност у Парламентарној скупштини БиХ.
Република Српска има јасно прописан закон о раду невладиних организација и тај закон важи за све, без изузетка. Онај ко се плаши посјете полиције, нешто крије и не ради по закону, поручује Божица Живковић Рајилић.
"Ја сам мишљења да сви требамо да будемо доступни институцијама Републике Српске, инспекторима и ресорним министарствима и да наш рад буде транспарентан. Не може се неко на основу жртава, на основу страдања, на основу губитака било каквих од прије 30 година, да се на основу тога извлачи од поштовања садашњих закона. То не треба нико да замишља, осим ако не постоје други разлози", рекла је Божица Живковић Рајилић, предсједник Удружења жена жртава рата Републике Српске.
Министарство унутрашњих послова Републике Српске поступа по закону и проводи активности по налогу надлежног тужилаштва због сумње да је Меморијални центар Сребреница утајио порезе и доприносе. Покушај да се Меморијални центар постави изнад закона у току истраге свакако упућује на покушај манипулације, изазивање хаоса или сакривање истине. Али, с друге стране, и прелази све наведене границе. Који грађанин, ма колико се позиционирао као чувар сјећања на жртве, на било којем мјесту на свијету може да каже - бићу недоступан полицији јер је не признајем?
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