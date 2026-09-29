Дани Италије у Бањалуци: Познат италијански chef Савино Дивићензо стиже у Дон Сергио

Аутор:АТВ редакција
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Љубитељи италијанске кухиње у Бањалуци имаће прилику за посебан гастрономски доживљај, јер ће ресторан Дон Сергио у Делта Планету бити домаћин манифестације "Дани Италије у Дон Сергиу“ од 30. октобра до 7. новембра.
Током осам дана, гости ће моћи да упознају аутентичне укусе италијанске гастрономије, а централна фигура овог кулинарског догађаја биће познати италијански chef Савино Дивинћензо, који у Бањалуку стиже као специјални гост.
Концепт „Дана Италије“ замишљен је као својеврсно гастрономско путовање кроз различите укусе ове медитеранске земље - од традиционалних рецепата и пажљиво одабраних намирница до савременог приступа јелима по којима је италијанска кухиња позната широм свијета.
Долазак италијанског chefa доноси прилику да Бањалучани из прве руке упознају дио кулинарске филозофије Италије, у којој су једноставност, квалитет намирница и поштовање традиције основа доброг јела.
Током осам дана Дон Сергио ће тако постати мала гастрономска адреса Италије у Бањалуци, намијењена свима који уживају у доброј храни и желе да открију нешто више од класичне понуде италијанске кухиње.
Осам дана, један италијански chef и много разлога да Италију овог пута не тражите на мапи, већ на тањиру.
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