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Дани Италије у Бањалуци: Познат италијански chef Савино Дивићензо стиже у Дон Сергио

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29.09.2026 19:38

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Дани Италије у Бањалуци: Познат италијански chef Савино Дивићензо стиже у Дон Сергио
Фото: pexels

Љубитељи италијанске кухиње у Бањалуци имаће прилику за посебан гастрономски доживљај, јер ће ресторан Дон Сергио у Делта Планету бити домаћин манифестације "Дани Италије у Дон Сергиу“ од 30. октобра до 7. новембра.

Током осам дана, гости ће моћи да упознају аутентичне укусе италијанске гастрономије, а централна фигура овог кулинарског догађаја биће познати италијански chef Савино Дивинћензо, који у Бањалуку стиже као специјални гост.

Концепт „Дана Италије“ замишљен је као својеврсно гастрономско путовање кроз различите укусе ове медитеранске земље - од традиционалних рецепата и пажљиво одабраних намирница до савременог приступа јелима по којима је италијанска кухиња позната широм свијета.

Долазак италијанског chefa доноси прилику да Бањалучани из прве руке упознају дио кулинарске филозофије Италије, у којој су једноставност, квалитет намирница и поштовање традиције основа доброг јела.

ОСАМ ДАНА ИТАЛИЈАНСКИХ УКУСА

Током осам дана Дон Сергио ће тако постати мала гастрономска адреса Италије у Бањалуци, намијењена свима који уживају у доброј храни и желе да открију нешто више од класичне понуде италијанске кухиње.

Осам дана, један италијански chef и много разлога да Италију овог пута не тражите на мапи, већ на тањиру.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Италија

Бањалука

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