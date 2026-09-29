Шта значи "полза", "јара" и "ћутук": Ово су заборављене српске ријечи

Аутор:АТВ редакција
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ијења и прилагођава, па док нове ријечи улазе у употребу, друге постепено заборављамо.
Језик се константно мМноге ријечи, без којих се некада није могла ни замислити свакодневна комуникација, данас су пале у заборав, а младе генерације често не знају њихово значење.
Да ли су вам познате неке од сљедећих ријечи које су се раније користиле у српском језику?
Многе од ових речи позајмљенице су из страних језика, а стари Срби су их уврстили у свакодневни говор.
У појединим дијеловима земље, још увијек се могу чути.
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