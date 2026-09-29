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Шта значи "полза", "јара" и "ћутук": Ово су заборављене српске ријечи

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29.09.2026 11:23

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Шта значи "полза", "јара" и "ћутук": Ово су заборављене српске ријечи

ијења и прилагођава, па док нове ријечи улазе у употребу, друге постепено заборављамо.

Језик се константно мМноге ријечи, без којих се некада није могла ни замислити свакодневна комуникација, данас су пале у заборав, а младе генерације често не знају њихово значење.

Да ли су вам познате неке од сљедећих ријечи које су се раније користиле у српском језику?

  • Љесак - сјај,
  • липцао - угинуо,
  • дост - пријатељ,
  • полза - корист,
  • ћутук - глуп човјек,
  • резилак - брука,
  • бркљачити - говорити нејасно,
  • јара - велика врућина,
  • сехирити - уживати,
  • џамбас - трговац.

Многе од ових речи позајмљенице су из страних језика, а стари Срби су их уврстили у свакодневни говор.

У појединим дијеловима земље, још увијек се могу чути.

(Информер)

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Таг :

српски језик

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