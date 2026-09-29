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Цвијановићева на свечаном отварању изложбе "Јунаци на бранику Републике Српске"

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29.09.2026 11:59

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Цвијановићева на свечаном отварању изложбе "Јунаци на бранику Републике Српске"
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас ће у Бањалуци присуствовати свечаном отварању изложбе "Јунаци на бранику Републике Српске".

Изложба ће бити отворена у Музеју Републике Српске у 12.00 часова, најављено је из Кабинета српског члана Предсједништва.

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Таг :

Жељка Цвијановић

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