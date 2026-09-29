Цвијановићева на свечаном отварању изложбе "Јунаци на бранику Републике Српске"

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас ће у Бањалуци присуствовати свечаном отварању изложбе "Јунаци на бранику Републике Српске".
Изложба ће бити отворена у Музеју Републике Српске у 12.00 часова, најављено је из Кабинета српског члана Предсједништва.
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