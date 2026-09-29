Обустава саобраћаја у једном бањалучком насељу

Фото: АТВ/Бранко Јовић

Због извођења завршних радова на санацији пута у VII куљанској улици, сутра, 30. септембра, биће обустављен саобраћај.

Обустава саобраћаја трајаће од осам до 15 часова. Учесницима у саобраћају упућен је апел за разумијевање и опрез, те да у наведеном периоду користе алтернативне путне правце. Србија Мотоциклиста трагично изгубио живот на Крстовдан: "Издахнуо је на свети празник"

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