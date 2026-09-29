Logo

Обустава саобраћаја у једном бањалучком насељу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
29.09.2026 12:59

Коментари:

0
МУП Српске
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Због извођења завршних радова на санацији пута у VII куљанској улици, сутра, 30. септембра, биће обустављен саобраћај.

Обустава саобраћаја трајаће од осам до 15 часова.

Учесницима у саобраћају упућен је апел за разумијевање и опрез, те да у наведеном периоду користе алтернативне путне правце.

Полиција Србија

Србија

Мотоциклиста трагично изгубио живот на Крстовдан: "Издахнуо је на свети празник"

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

обустава саобраћаја

Бања Лука

радови

Куљани

Коментари (0)

Више из рубрике

Мега луна парк

Бања Лука

Стиже праћка: Отвара се Мега луна парк у Бањалуци

1 д

5
"Претјерано постављање споменика може нарушити изглед Бањалуке"

Бања Лука

"Претјерано постављање споменика може нарушити изглед Бањалуке"

1 д

5
Струја

Бања Лука

Ове бањалучке улице данас остају без струје

1 д

0
Откривен споменик кнезу Лазару вриједан 1.77 милиона КМ

Бања Лука

Откривен споменик кнезу Лазару вриједан 1.77 милиона КМ

2 д

2

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип

23

00

Додик: Минић и Цвијановићева знају како да се боре за интересе Српске

22

32

Мирхад Чехић из БиХ убијен на бувљаку у Америци

22

31

Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар

22

21

Додик: До 2030. године биће осам милијарди инвестиција у Републици Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима