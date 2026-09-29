Познати инфлуенсер дијелио новац људима по Србији ако се поздраве са њим

Аутор:АТВ редакција
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Познати српски креатор садржаја Лука Алерић изненадио је суграђане несвакидашњим гестом. Пролазницима на улици дијелио је новчанице од 50 евра, а све што је било потребно јесте да се поздраве са њим.
На друштвеној мрежи Инстаграм освануо је видео-снимак на ком Лука Алерић је, снимајући из аутомобила, пружао је руку и позивао пролазнике на улици да са њим "баце пет" или се поздраве, пише Телеграф.
Након што би пролазници, од дјеце и радника на градилишту, до случајних пролазника и радница пристали на једноставан и срдачан поздрав, инфлуенсер би им у руку ставио новчаницу од 50 евра.
Реакције људи биле су непроцјењиве, од потпуног шока, преко смијеха и радости, па све до суза. Једна дјевојчица није могла да сакрије одушевљење када је схватила да јој се обратио управо Лука, док су радници на улици и радница са осмјехом прихватили ово неочекивано изненађење.
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