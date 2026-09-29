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Познати инфлуенсер дијелио новац људима по Србији ако се поздраве са њим

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29.09.2026 13:58

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Лука Алерић, инфлуенсер
Фото: Instagram

Познати српски креатор садржаја Лука Алерић изненадио је суграђане несвакидашњим гестом. Пролазницима на улици дијелио је новчанице од 50 евра, а све што је било потребно јесте да се поздраве са њим.

На друштвеној мрежи Инстаграм освануо је видео-снимак на ком Лука Алерић је, снимајући из аутомобила, пружао је руку и позивао пролазнике на улици да са њим "баце пет" или се поздраве, пише Телеграф.

Након што би пролазници, од дјеце и радника на градилишту, до случајних пролазника и радница пристали на једноставан и срдачан поздрав, инфлуенсер би им у руку ставио новчаницу од 50 евра.

Реакције људи биле су непроцјењиве, од потпуног шока, преко смијеха и радости, па све до суза. Једна дјевојчица није могла да сакрије одушевљење када је схватила да јој се обратио управо Лука, док су радници на улици и радница са осмјехом прихватили ово неочекивано изненађење.

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Тагови :

Лука Алерић

инфлуенсер

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