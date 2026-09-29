Радијатор слабо грије: Провјерите овај вентил прије него позовете мајстора

Радијатор слабо грије, термостат стоји на максимуму, а ви у дневној соби и даље сједите у џемперу. Први хладни дани крајем септембра открију овај проблем у многим становима, а прва помисао је обично иста: зваћу мајстора.

Станите на тренутак. Често радијатор није покварен, а проблем можете провјерити сами за неколико минута. Треба вам једна крпа, мала посуда и мали вентил који вјероватно нисте ни примијетили.

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Кад радијатор слабо грије, прво опипајте горњи дио

Пустите гријање да ради неко вријеме, па пажљиво пређите дланом преко радијатора, одозго надоле. Ако је горњи дио хладан, а доњи топао, често је знак да се у радијатору накупио ваздух.

Ваздух се задржава при врху радијатора и може да спријечи топлу воду да равномјерно испуни цијели систем. Зато дио радијатора остаје хладан, иако је термостат отворен. Некада се чује и тихо клокотање или жубор, као да вода пролази кроз цијеви.

Мали вентил у углу који сви заборавимо до зиме

На врху радијатора, обично у горњем углу, налази се мали метални одзрачни вентил. Може имати квадратну главу или прорез за одвијач. Његова сврха је да омогући да ваздух изађе из радијатора.

Управо овај мали дио многи не дирају годинама, па се на почетку сезоне гријања тек примијети да радијатор не грије како треба.

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Како одзрачити радијатор без мајстора

Прије него што почнете, радијатор треба да буде довољно охлађен да се не опечете. Затим урадите сљедеће:

Искључите гријање или затворите вентил на радијатору и сачекајте да се мало охлади.

Ставите крпу испод одзрачног вентила, а малу посуду одмах испод њега.

Полако окрените вентил за мали дио круга у смјеру супротном од казаљке на сату.

Ако се чује шиштање, сачекајте да ваздух изађе.

Када умјесто ваздуха почне да излази танак, уједначен млаз воде, затворите вентил, без претјераног затезања.

Не отварајте вентил до краја. Циљ је само да се испусти заробљени ваздух. Ако почне да излази вода, држите посуду испод вентила и пажљиво га затворите.

Након тога поново укључите гријање и сачекајте да радијатор достигне радну температуру. Затим поново провјерите његов горњи дио. Ако сада равномјерно грије, проблем је највјероватније био управо у ваздуху који се накупио у њему.

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Ако имате етажно гријање, послије одзрачивања провјерите и манометар на котлу. Притисак треба провјеравати према упутству произвођача, јер препоручена вриједност зависи од конкретног система. Ако је притисак пао, систем допуните само на начин предвиђен за ваш котао.

Радијатор и даље хладан: тада зовите мајстора

Ако је радијатор и послије одзрачивања хладан, узрок може бити нешто друго. Проблем може бити у термостатском вентилу, слабом протоку воде или нечистоћи у систему, преноси Глас Српске.

Једну ствар можете провјерити без расклапања. Ако имате термостатску главу, она може да се заглави послије дужег периода некоришћења. Ако нисте сигурни како се скида или провјерава вентил, немојте га растављати на своју руку, јер би цурење воде могло да направи много већи проблем.

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Уколико је радијатор и даље хладан или само благо млак упркос правилно подешеном термостату, тада је вријеме за мајстора. Али прије него што га позовете, вриједи провјерити онај мали вентил на врху радијатора – понекад управо он крије најједноставније рјешење.