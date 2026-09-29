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Цвијановић: Суљагићеве изјаве манипулација и напад на уставни поредак

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29.09.2026 14:58

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Фото: ATV/Branko Jović

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да су изјаве директора Меморијалног центра Сребреница Емира Суљагића класична манипулација и напад на уставни поредак.

Цвијановићева је шокирана изјавама Суљагића за које каже да су антиуставне и антидејтонске, јер говоре да МУП Српске није легитиман.

Она наглашава да је то напад на уставни поредак, јер је Уставом препозната улога МУП-а Републике Српске.

"Те изјаве је демантовала најодговорнија институција, а то је МУП Републике Српске. МУП је навео да не постоји ништа од онога што најављује Суљагић", рекла је Цвијановићева.

Цвијановићева сматра да су изјаве Суљагића покушај привлачења пажња међународне заједнице, јер је очигледно да неки не могу да прихвате нове реалности.

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"Осуђујем све оно што је у сврху манипулације. Осуђујем и манипулацију било чијим жртвама, као и било кога ко покушава да ремети односе који би требало да буду добри у комплексној заједници каква је БиХ", нагласила је она, додајући да МУП Републике Српске поступа у складу са законима и Уставом.

Подсјећамо, Министарство унутрашњих послова Републике Српске одбацило је као потпуно нетачне и неосноване тврдње директора Меморијалног центра Сребреница Емира Суљагића да Полиција Српске припрема његово хапшење и упад Специјалне антитерористичке јединице у тај комплекс. Из МУП-а су истакли да такав план не постоји.

(РТРС)

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Емир Суљагић

манипулација

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