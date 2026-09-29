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Додик пред сусрет са Путином: На столу гас, војна индустрија и извоз из Српске

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29.09.2026 14:08

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Састанак Милорада Додика и Владимира Путина
Фото: АТВ

Предсједник Милорад Додик изјавио је да са руским предсједником Владимиром Путином намјерава да разговара о испоруци гаса и сарадњи на поправци хеликоптерских мотора. РУСИЈА

"Разговараћемо и о могућностима сарадње у одбрамбеној индустрији, сарадња на поправци мотора за хеликоптере и авионе", рекао је Додик за РИА Новости.

Жељка Цвијановић

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Цвијановићева на свечаном отварању изложбе "Јунаци на бранику Републике Српске"

Додик је додао да је Република Српска заинтересована за извоз воћа на територију Руске Федерације, а неизбјежна тема је, наравно, и разговор о уговору за гас.

(СРНА)

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Тагови :

Милорад Додик

Милорад Додик Москва

Владимир Путин

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