Истраживање "Metricsa": Ово су резултати у Изборној јединици 9

Аутор:АТВ редакција
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Према резултатима истраживања "Metricsa" у Изборној јединици 9 кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић има предност са подршком од 44,4 одсто испитаника.
Кандидат СДС-а Бранко Блануша има 21,6 одсто испитаника, док се за неког другог кандидата опредјељује 5,0% испитаника, а 29,0% је неодлучно или одбија одговор.
Због високог удјела неодлучних, примјеном статистичких метода извршено је додатно моделирање података. Након моделирања, уз смањење удјела неодлучних на 1,5%, Саво Минић биљежи 50,5%, а Бранко Блануша 42,9%, док се 5,1% односи на друге кандидате. Према приказаном моделу, очекивана разлика у апсолутном броју гласова износи преко 4.000 гласова.
Република Српска
Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у Изборној јединици 8
Важно је нагласити да моделирана расподјела није директно измјерен резултат нити коначан исход избора, већ статистички изведена пројекција заснована на резултатима истраживања и дефинисаним претпоставкама модела.
Када је ријеч о избору српског члана Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић биљежи 54,4%, Маринко Божовић 13,8%, а Небојша Вукановић 13,6%, док је 18,2% испитаника неодлучно или одбија одговор.
На нивоу избора за Народну скупштину Републике Српске, СНСД биљежи 38,9%, СДС 12,4%, Листа За правду и ред 9,0%, а Покрет Сигурна Српска 4,7%. За друге политичке опције опредјељује се 15,3% испитаника, док је 19,7% неодлучно или одбија одговор.
Према пројекцији директних мандата, СНСД биљежи 3-4 мандата, СДС 1 мандат, а Листа За правду и ред 1 мандат. За преостала 1-2 мандата се боре Покрет Сигурна Српска, СПС и ДНС/НПС.
Република Српска
Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у Изборној јединици 7
Истраживање јавног мњења у Изборној јединици 9 спроведено је теренски, у периоду од 19. до 28. августа 2026. године, на репрезентативном узорку од 1.192 испитаника. Узорком су обухваћени Требиње, Фоча, Билећа и Гацко, при чему су општине у узорку заступљене пропорционално броју изашлих гласача на претходним општим изборима.
"Изборном јединицом 9 завршавамо наш преглед изборних јединица у Републици Српској. Кроз резултате истраживања приказали смо тренутно расположење бирача по изборним јединицама, као и пројекције добијене статистичким моделирањем података", наводе из "Metricsa".
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