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Креће исплата 187 милиона у Српској: Огласило се Министарство

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29.09.2026 13:33

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Новац
Фото: ATV

Министарство финансија Републике Српске најавило је да креће исплата септембарских пензија.

Како су истакли, исплата почиње у четвртак, 1. октобра.

За ове намјене је у Буџету Републике Српске обезбијеђено 187.000.000 КМ.

Одлукама Владе Републике Српске о редовним и ванредним усклађивањима пензије су у 2026. години веће за 10% у односу на прошлу годину, а у августу је с циљем унапређења материјалног положаја свих корисника пензија у Републици Српској исплаћена једнократна помоћ.

Посљедње повећање било у августу

Подсјећамо, посљедње повећање пензија у Републици Српској било је у августу и износило је 3,55 одсто.

Ријеч је о ванредном повећању за које је Влада Српске одлуку донијела у јулу.

"Одлуком о ванредном усклађивању општег бода и пензија, Влада Републике Српске је ускладила општи бод и пензије остварене до 31. јула 2026. године тако да се повећавају за 3,55%. Укупно повећање пензија остварених у 2026. години по основу редовног и ванредног усклађивања износи 10%", потврђено је тада из Владе Српске.

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Тагови :

пензије

Пензионери

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