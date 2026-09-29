Креће исплата 187 милиона у Српској: Огласило се Министарство

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:5
Министарство финансија Републике Српске најавило је да креће исплата септембарских пензија.
Како су истакли, исплата почиње у четвртак, 1. октобра.
За ове намјене је у Буџету Републике Српске обезбијеђено 187.000.000 КМ.
Одлукама Владе Републике Српске о редовним и ванредним усклађивањима пензије су у 2026. години веће за 10% у односу на прошлу годину, а у августу је с циљем унапређења материјалног положаја свих корисника пензија у Републици Српској исплаћена једнократна помоћ.
Подсјећамо, посљедње повећање пензија у Републици Српској било је у августу и износило је 3,55 одсто.
Ријеч је о ванредном повећању за које је Влада Српске одлуку донијела у јулу.
"Одлуком о ванредном усклађивању општег бода и пензија, Влада Републике Српске је ускладила општи бод и пензије остварене до 31. јула 2026. године тако да се повећавају за 3,55%. Укупно повећање пензија остварених у 2026. години по основу редовног и ванредног усклађивања износи 10%", потврђено је тада из Владе Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 д0
Друштво
1 д0
Друштво
1 д0
Друштво
1 д0
Најновије
Најчитаније
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Тренутно на програму