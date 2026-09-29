Колико ће трајати Михољско љето? Ово су прогнозе метеоролога

Аутор:АТВ редакција
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Хладна јутра, а током дана температуре подсјећају на љето. Метеоролог Недељко Тодоровић каже да ће наредних седам до десет дана бити натпросјечно топло, суво и сунчано током дана, као и да не очекује озбиљне падавине.
Недељко Тодоровић је за РТС рекао да је почело Михољско лето, које је карактеристично за октобар, односно да ће бити стабилно и суво вријеме, углавном сунчано, са великом разликом између јутарње и максималне дневне температуре.
"Јутра су хладна и потребно је полузимско или јесење одевање, а сунце је током дана топло, па би било превише у јакни, довољна је кошуља. Ветар је слаб, у кошавском подручју мало јачи, али не значајно", каже Тодоровић.
Најављује да ће у наредних седам до десет дана бити слично вријеме као и претходних дана. Назире се краткотрајно наоблачење са мало кише између 8. и 10. октобра, што није поуздано.
"Велика је вјероватноћа да ће бити натпросјечно топло, са по три до четири дана сувог и сунчаног времена са хладним јутрима, па два до три дана облака и кише. Не вјерујем да ће бити озбиљних падавина", указује Тодоровић.
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Према његовим ријечима, Михољско љето је препознатљиво по стабилном времену под утицајем поља високог притиска, односно антициклона, али не мора да буде праћено вишим температурама које нису одлика овог периода године.
"Високе температуре су карактеристичне пред промјену времена, када јача са Атлантика и Западне Европе поље ниског притиска, појачава се јужни ветар и долазе облаци када је температура највиша и може да буде и до 30 степени. Не значи да су високе температуре Михољско лето", објашњава Тодоровић.
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