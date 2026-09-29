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''Здравим животним навикама сачувати здравље срца''

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29.09.2026 10:45

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Кардиологија кардиолошки преглед срце налаз
Фото: Pexel/Кардиологија кардиолошки преглед срце налаз

Преузимањем здравих животних навика људи преузимају и одговорност за здравље срца, поручили су данас из Болнице "Србија" у Источном Сарајеву поводом Свјетског дана срца.

Специјалиста интерне медицине, супспецијаста кардиологије Ивана Лаловић рекла је да је најважније елиминисати штетне навике живота и посветити се важности редовних здравствених прегледа, саопштено је из Болнице "Србија".

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"Потребно је промијенити начин живота и посветити се редовној физичкој активности, попут брзог ходања најмање три пута седмично по 45 минута, здравој исхрани богатој воћем и поврћем уз избјегавање рафинисаних шећера и масти, газираних и алкохолних пића, као и смањење прекомјерног уноса соли", препоручила је Лаловићева.

Она је напоменула да су кардиоваскуларне болести, прије свега, срчани и мождани удар водећи узрок смрти у свијету.

Томе, додала је, доприносе многи фактори попут пушења, гојазности, високог крвног притиска, повишене масноће у крви, дијабетеса, недостатка физичке активности, али и позитивне породичне историје.

Лаловићева је истакла да је важно престати пушити и регулисати тјелесну тежину, посебно смањити абдоминалну гојазност, контролисати стрес и обезбиједити довољно квалитетног сна, преноси Срна.

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Свјетски дан срца обиљежава се 29. септембра, а циљ је подизање свијести о важности здравља срца, као и читавог кардиоваскуларног система. Овогодишњи слоган је "Не пропусти нити један откуцај!".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Болница Србија

Источно Сарајево

Срце

здравље

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