''Здравим животним навикама сачувати здравље срца''

Аутор:АТВ редакција
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Преузимањем здравих животних навика људи преузимају и одговорност за здравље срца, поручили су данас из Болнице "Србија" у Источном Сарајеву поводом Свјетског дана срца.
Специјалиста интерне медицине, супспецијаста кардиологије Ивана Лаловић рекла је да је најважније елиминисати штетне навике живота и посветити се важности редовних здравствених прегледа, саопштено је из Болнице "Србија".
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"Потребно је промијенити начин живота и посветити се редовној физичкој активности, попут брзог ходања најмање три пута седмично по 45 минута, здравој исхрани богатој воћем и поврћем уз избјегавање рафинисаних шећера и масти, газираних и алкохолних пића, као и смањење прекомјерног уноса соли", препоручила је Лаловићева.
Она је напоменула да су кардиоваскуларне болести, прије свега, срчани и мождани удар водећи узрок смрти у свијету.
Томе, додала је, доприносе многи фактори попут пушења, гојазности, високог крвног притиска, повишене масноће у крви, дијабетеса, недостатка физичке активности, али и позитивне породичне историје.
Лаловићева је истакла да је важно престати пушити и регулисати тјелесну тежину, посебно смањити абдоминалну гојазност, контролисати стрес и обезбиједити довољно квалитетног сна, преноси Срна.
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Свјетски дан срца обиљежава се 29. септембра, а циљ је подизање свијести о важности здравља срца, као и читавог кардиоваскуларног система. Овогодишњи слоган је "Не пропусти нити један откуцај!".
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