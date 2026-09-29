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Радник (21) пао са дизалице: Задобио тешке повреде, љекари му се боре за живот

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29.09.2026 11:14

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

На градилишту пословно-стамбене зграде у Чаковцу јуче је тешко повријеђен 21-годишњи радник, који је приликом демонтаже грађевинске дизалице пао са висине од око три метра и задобио тешке тјелесне повреде опасне по живот, саопштила је данас полиција.

Несрећа се догодила нешто послије 10 сати у Улици Јанка Слогара, на градилишту на којем радове изводи предузеће са сједиштем у Брезју.

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Увиђајем и до сада спроведеном криминалистичком истрагом утврђено је да је 21-годишњи радник приликом демонтаже клизне грађевинске дизалице, односно металних носача дизалице, на неограђеном балкону објекта изгубио равнотежу.

Том приликом је заједно са металним носачем дизалице пао са висине од око три метра на бетонску подлогу.

Повријеђени радник је возилом Хитне помоћи превезен у Жупанијску болницу Чаковец, гдје је задржан на одјељењу интензивне његе. Утврђено је да је у несрећи задобио тешке тјелесне повреде опасне по живот.

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О догађају је обавијештен надлежни државни тужилац, као и инспектор заштите на раду, који је изашао на мјесто догађаја, а полицијски службеници настављају да утврђују све околности несреће.

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Тагови :

Хрватска

Повријеђен радник

незгода

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