Хапшење у Скопљу: Заплијењено оружје и заставе Исламске државе

Аутор:АТВ редакција
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Пет особа ухапшено је у Скопљу и заплијењено је више комада аутоматског оружја и заставе терористичке Исламске државе у акцији усмјереној против радикалне групе са терористички везама.
Македонски медији наводе да се из тужилаштва очекује више информација о акцији која се јуче одвијала у региону Скопља против радикалне групе са терористичким везама, која је дјеловала и као организована криминална група, бавила се лихварством, илегалном трговином и насилним активностима.
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Међу ухапшенима је и становник насеља Ченто, који је око 15 година био испод радара безбједносних служби због својих радикалних активности.
Телевизија Телма сазнаје да је током претреса преко 10 локација пронађено неколико комада аутоматског оружја, пиштоља, ножева, застава радикалне групе ИСИС, као и рачунара за рударење криптовалута.
Према првим информацијама, у операцији су учествовале тајна служба, Агенција за националну безбједност и полиција, под вођством тужиоца из Тужилаштва за борбу против организованог криминала и корупције.
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Тужилаштво је јуче укратко потврдило да су претреси и испитивања увек у току, а да ће више информација бити објављено када буду завршени.
(Срна)
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