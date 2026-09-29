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Затражен притвор Бањалучанину осумњиченом за пријетњу ванбрачној супрузи

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29.09.2026 09:45

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Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци затражило је притвор за Бањалучанина Д.Б. (45), осумњиченог за пријетњу ванбрачној супрузи.

Д.Б. је осумњичен за насиље у породици или породичној заједници из члана 190. став 1. Кривичног законика Републике Српске.

Он се терети да је прије два дана, 27. септембра 2026. године у Бањалуци, примјеном насиља и пријетњом да ће напасти на живот и тијело угрозио спокојство и тјелесни интегритет ванбрачне супруге.

Притвор је одређен због бојазни да ће осумњичени поновити кривично д‌јело.

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"О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиће судија за претходни поступак Основног суда у Бањалуци", речено је из Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.

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Тагови :

Притвор

хапшење

Бањалучанин

пријетње

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