Драма у Грчкој: Туристкиња хитно пребачена у болницу, ујела је опасна "риба зец"

Аутор:АТВ редакција
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Једна британска туристкиња хитно је превезена у болницу након што ју је ујела врста отровне надуване рибе или напухаче која представља све већи проблем у овом дијелу Европе!
Жену је риба ујела док је била у води у Каламакију на Закинтосу, једном од најпопуларнијих грчких острва, након чега је морала хитно да потражи помоћ у приватној клиници.
Љекарима је рекла да ју је ујела риба и добила је прву помоћ због ране. Према изворима из лучке управе, инцидент се истражује.
Сматра се да би прави кривац могао бити сребрнобрази напухач оштрих зуба, познат и као риба зец, врста рибе напухаче која се шири Медитераном.
Инвазивна врста примећена је широм Грчке, гдје званичници ужурбано постављају велике заштитне баријере у мору како би је држали подаље од купача.
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Са зубима налик очњацима који могу да пробију кост, дрво и метал, Грчки Црвени крст издао је хитно упозорење због ове агресивне инвазивне врсте.
Осим што има снажан и опасан угриз, месо и органи рибе напухаче потенцијално су смртоносни јер садрже неуротоксин тетродотоксин, који, уколико се поједе, може изазвати престанак рада срца и плућа.
Иако се ова врста обично налази у Индијском океану, проширила се на Медитеран након што је, како се вјерује, пратила загријавање мора и пливала кроз Суецки канал из Црвеног мора.
Научници сматрају да је за ово ширење одговорна промена климе, која је довела до топлијих вода и повећања салинитета мора. У јуну је једна старија Гркиња морала да добије шавове након што је једна од ових риба изненада насрнула на њу у Варкизи, у близини Атине.
Рану треба очистити чистом водом и сапуном и снажно притиснути комадом газе или чистом тканином, прије него што се потражи стручна медицинска помоћ.
Већ је постављено 2,5 километара плутајуће баријере у појединим заливима дуж Евије, другог по величини грчког острва.
"Ако вас једна од њих уједе, једноставно ће вам одсјећи прст. Уништавају море. Не остављају ништа за собом", рекао је грчки рибар Алексис Каралампакис.
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"То је риба сваштојед која једе све на шта наиђе", додао је 65-годишњи рибар Јанис Јанакакис.
"Чини се да јој ништа не смета, јер међу другим рибама нема природних предатора", додао је он.
На интернету су се појавили снимци који показују колико је снажан угриз ове животиње, при чему њени зуби пробијају лименке Кока Коле и пива.
Њихова уста налик кљуну такође су оставила многе рибарске мреже у кирцима, а један је рекао:
"Да ово није мој чамац, заувијек бих напустио ову професију. Ситуација је страшна... не можемо преживјети. Требала су ми два дана да поправим ове мреже. Извадио сам их јутрос, још 20 рупа. Посао је сваке године све гори", рекао је 53-годишњи рибар Костис Зевелекакис.
British tourist is rushed to hospital after being bitten by toxic pufferfish as species wreaks havoc on Greek island https://t.co/Eyffqlz2eC— Daily Mail (@DailyMail) September 28, 2026
Историјски записи такође показују да сребрнообразна риба надувњача дуго одржава стабилно присуство дуж обала земаља, укључујући Либију и Сирију.
Један пас се јако разболио након што је лизао инвазивну врсту на плажи у Нетањи, у Израелу.
"Једва је могла да хода, била је дезоријентисана и почела је да показује симптоме неуролошког оштећења", рекла је власница у интервјуу за Ynet News.
Пас је одведен код ветеринара, седиран и стављен на респиратор. Према ријечима ветеринара, стигла је на вријеме и преживјела тровање.
Власница је рекла да је уочила "много мртвих риба напухача дуж обале током наше шетње".
(Телеграф)
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