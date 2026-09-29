Стиже праћка: Отвара се Мега луна парк у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Бањалука сутра добија добро познату дозу забаве и адреналина. Мега луна парк свечано отвара врата у сриједу, 30. септембра у 18:00 часова, на добро познатој локацији – на паркингу преко пута тржног центра “Делта Планет”.
Организатори су припремили посебно изненађење за све посјетиоце, од 18:00 до 18:30 све вожње биће бесплатне. Они најбржи моћи да први испробају атракције без плаћања.
Поред, адреналинског торња и аутодрома, посјетиоци ће имати прилику да поново пробају такозвану праћку. Наиме, чувена адреналинска атракција “праћка” опет “гостује” у Бањалуци.
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“Машина” висока 45 метара привући ће пажњу како Бањалучана, тако и свих посјетилаца града на Врбасу. Они одважни и храбри ће се упустити у ову авантуру, док ће остали бити у прилици да виде како то изгледа.
Понуда је прилагођена и најмлађима и онима жељним јаког адреналина. Ту су и штандови са игрицама, наградама, као и незаобилазни слаткиши и брза храна, па ће цијела породица моћи да ужива у садржајима.
Мега луна парк ће радним данима бити отворен од 18:00 до 23:00 часа, док ће викендом капије бити отворене већ од 11:00 часова.
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