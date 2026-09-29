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Бањалучанин пунио алкохол у лажну амбалажу па продавао као познате брендове

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29.09.2026 10:52

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Бањалучанин пунио алкохол у лажну амбалажу па продавао као познате брендове
Фото: Tanjug

Д.Г. из Бањалуке ухапшен је због сумње да је неовлаштено производио и стављао у промет алкохолна пића штетна по здравље људи, саопштено је из ПУ Бањалука.

Он се сумњичи за кривично д‌јело Производња и стављање у промет шкодљивих производа, у стицају са кривичним д‌јелима Обмањивање потрошача и Недозвољена трговина.

Сумња се да је осумњичени на подручју Бањалуке неовлаштено организовао производњу и продају алкохолних пића која могу бити штетна по здравље људи и да је производе паковао у амбалажу са лажним етикетама и ознакама других произвођача, чиме је потрошаче доводио у заблуду у вези са квалитетом и поријеклом производа.

На основу наредби Основног суда у Бањалуци, а уз претходну сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука, полицијски службеници извршили су претресе два путничка возила и објеката на три локације у Бањалуци.

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Током претреса пронађени су и одузети предмети који се могу довести у везу са извршењем наведених кривичних д‌јела.

Након комплетирања и документовања предмета, против Д.Г. биће достављен извјештај Окружном јавном тужилаштву Бањалука о почињеним кривичним д‌јелима.

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Тагови :

Бањалучанин

хапшење

Алкохол

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