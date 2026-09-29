Мајстор јој за два минута посла узео 100 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Доћи до мајстора на Балкану понекад је већ пола обављеног посла. На слободан термин чека се недјељама, поједини сервисери због великог броја посла одбијају нове муштерије, а када мајстор коначно стигне на адресу, рачун може да изненади.
Управо то доживјела је једна Загрепчанка којој се прије отприлике мјесец дана покварила веш-машина. Мајстора је, како каже, тражила недјељама, да би након бројних позива коначно пронашла сервис који је пристао да пошаље радника.
Ипак, на термин је морала да чека још четири дана.
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"Прво смо неколико недјеља тражили мајстора и многи су нас одбили јер имају превише посла и немају времена изаћи на терен. Након дугог зивкања напокон смо пронашли фирму која је пристала доћи за четири дана", испричала је.
Када је сервисер коначно стигао, његов посао био је завршен готово прије него што је почео.
Према њеним ријечима, мајстор је веома брзо установио у чему је проблем.
"Морам да кажем да мајстор није урадио ништа погрешно. Човјек је обавио свој посао, погледао веш-машину, рекао нам да је цркао витални дио и да нам се не исплати да је поправљамо, већ да одмах купимо нову. Свој посао је завршио за два минута. Нисам мјерила вријеме, али сигурно није трајало дуже", рекла је.
Међутим, оно што ју је посебно изненадило био је рачун.
Сцена
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"За то сам му дала 50 евра (скоро 100 КМ). Знала сам да ћу морати да их платим јер толико кошта излазак на терен, али, људи моји, зар то није мало претјерано? Зар у случајевима када поправке нема и када се види да ништа нису могли да ураде не би требало да наплате мање? Педесет евра за два минута стварно нема смисла", пожалила се.
Иако 50 евра за неколико минута прегледа из угла муштерије може дјеловати као висок износ, код сервисних и занатских услуга цијена најчешће не зависи само од времена које мајстор проведе са алатом у рукама.
У рачун се може урачунати излазак на терен, долазак возилом, дијагностика и вријеме потребно за организацију интервенције, а сам рад може представљати само један дио укупне цијене.
Поједини цјеновници показују да се излазак и дијагностика наплаћују и када се након прегледа утврди да поправка није могућа или се муштерији не исплати.
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На примјер, један цјеновник водоинсталатерских услуга за 2026. годину наводи цијену од 35 до 50 евра за излазак и дијагностику, док се сат рада мајстора креће од 40 до 70 евра.
Код појединих сервиса постоје и ниже цијене самог доласка. Тако се могу пронаћи услуге са цијеном изласка од око 20 до 25 евра, док се хитни долазак може наплатити знатно више.
Овај случај показује зашто је прије заказивања доласка мајстора важно распитати се о цијенама.
Најбоље је унапријед питати колико кошта излазак на терен, да ли се додатно наплаћује дијагностика и да ли се долазак плаћа и ако се уређај на крају не поправи.
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На тај начин муштерија може да зна колики ће бити минимални трошак прије него што мајстор уопште стигне на адресу.
Јер, иако се два минута рада могу чинити као премало за рачун од 50 евра, за сервисера тај износ не мора представљати само цијену времена проведеног у прегледу уређаја, већ и трошак доласка и саме интервенције.
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