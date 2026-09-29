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Због ових пропуста зимница може брзо да се поквари

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29.09.2026 12:41

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Зимница
Фото: Pixabay

Прије него што затворите посљедњу теглу зимнице, провјерите сваки од ових корака, јер мало више пажње приликом припреме може да значи да ће вас салате сачекати очуване све до раног прољећа.

Домаћа зимница може без проблема да потраје мјесецима, али само ако се припреми и чува под одговарајућим условима. Оно што може да јој скрати рок трајања и поквари сав труд који сте уложили у припрему су углавном врло ситни кораци о којима не размишљамо превише.

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Зимница је обавезна у српској кухињи у хладним мјесецима, а омиљени многима су кисели краставци, купус, карфиол, паприке и друге домаће салате, иако је за неке најдража слатка зимница у виду џема и компота.

Уз то што се на овај начин сезонско поврће чува за мјесеце кад га нема у изобиљу, зимница је и практичан начин да се у хладнијем дијелу године уносе витамини, минерали и влакна. Познато је и да ферментисане намирнице, попут киселог купуса и краставаца, садрже пробиотике који доприносе равнотежи цријевне микрофлоре, а самим тим и нормалном имунитету.

Ипак, иако је важно пратити га детаљно корак по корак, да би зимница трајала дуго и сачувала укус због ког је толико волимо, није довољно само одабрати рецепт за зимницу. Од огромне важности су ситнице, попут начина на који бирате поврће, одређујете количину соли и осталих састојака, стерилишете амбалажу и чувате готову зимницу.

А на ове грешке посебно треба обратити пажњу!

Тегле нису довољно добро стерилисане

Прије него што у њих ставите поврће, стаклене тегле морају да буду темељно опране и правилно стерилисане, а то је један од кључних корака за безбједно и дуготрајно чување зимнице.

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Ако на посудама остану микроорганизми, они могу да убрзају кварење зимнице, па стерилизацију тегли не посматрајте само као формалност, већ као саставни дио припреме зимнице.

Поврће није довољно квалитетно

Ни најбољи рецепт неће помоћи ако у теглу ставите поврће које је већ почело да пропада!

Зато за зимницу бирајте чврсте и здраве плодове, без удубљења, флека, тачкица, оштећења или других промјена на површини, јер оне указују на почетак пропадања, а један лош плод може да угрози квалитет цијеле тегле!

Посебно избјегавајте презрело и већ омекшало поврће, а најбоље је да користите млађе и чвршће плодове, јер ће боље поднијети припрему и чување.

Нисте погодили праву размјеру састојака

Код припреме зимнице количина састојака није нешто што би требало одређивати потпуно произвољно, пошто однос поврћа, соли, сирћета, воде итд. може значајно да утиче на крајњи резултат и трајност производа.

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На примјер, ако се ајвар припрема са патлиџаном, препоручује се да однос паприка и патлиџана буде 3:1.

Код киселог купуса је нарочито важно правилно одмјерити со, а као оквирна мјера наводи око 400 грама соли на 10 литара воде.

За класични пресолац који користи, на примјер, за краставце или паприке, често се рачуна око 20 грама, односно једне кашике соли, на литар воде.

Уколико се додаје сирће, уобичајена пропорција је један дио сирћета на три до четири дијела воде, док се количина шећера и додатне соли може прилагодити укусу и рецепту.

Зимницу сте ставили на погрешно мјесто

Чак и кад сте све претходно урадили како треба, ако зимницу не чувате правилно пропашће брзо.

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Тегле са зимницом треба држати на хладном и сувом мјесту, тако да је заштитите од неповољних услова, а најбоље је да изаберете простор у којем температура није превисока и у којем зимница неће бити изложена непотребној топлоти или влази.

(СуперЖена)

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Тагови :

Зимница

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