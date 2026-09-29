Мајстор открива који начин гријања је најисплативији

Аутор:АТВ редакција
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Са почетком хладнијих дана поново се поставља питање како загријати стан, а да рачун за струју не оде у небо. Инвертер климе све чешће се користе као главни извор гријања, а мајстор објашњава зашто могу да буду исплативије од ТА пећи и норвешких радијатора и како их треба користити да би потрошња била мања.
Инвертер климе су донијеле велику промјену својим економичним начином рада, користе еколошки гас који смањује потрошњу и мање је штетан за озонски омотач уколико дође до неког цурења. Такође, веома су једноставне за управљање, а велики избор функција пружа могућност персонализације начина гријања.
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“Инвертер климе су сада најбоље за гријање. Јефтиније су од норвешких радијатора, исплативије је. Обичне климе престају да се производе због енергетске класе, односно потрошње енергије. У ЕУ више не постоје те климе, може се рећи да и код нас изумиру. Добијамо све више захтјева за уградњу инвертер климе. Дефинитивно су исплативије од термо пећи и норвешких радијатора“, рекао је М. Р.
Пракса препорученог коришћења инвертер климе наглашава како није препоручљиво често искључивати клима уређај када сте код куће. Приликом гашења, уређај не може аутоматски да се прилагоди промјенама температуре, што доводи до поновног укључивања са пуним капацитетом. То може да повећа трошкове, јер ће уређај трошити више енергије док се поново хлади или греје простор.
“Боље је држати инвертер климу константно упаљену него је гасити и палити. Многи потрошачи ме питају зашто је то тако, а одговор је врло једноставан: то је због мање потрошње електричне енергије док нон-стоп ради, односно одржава константну температуру. Гашење и паљење када је вруће или хладно знатно повећава потрошњу”, рекао је клима мајстор и додао да је најбоље вријеме за уградњу инвертер климе пред сезону хлађења или сезону гријања, а одржавање је исто као и код он/офф или обичних клима:
“Прелазак са он/офф клима на инвертер је све чешће и одржавање тих клима је исто као код обичних. Систем уградње је исти као што је био и код обичних клима”, истакао је М. Р
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Када је напољу минус, често се деси да клима престане са радом и на њој се пали “дифрост” режим рада, а многи корисници постављају питање зашто се то дешава.
“Дифрост програм, односно одмрзавање спољашње јединице, пали се када је напољу велика влажност ваздуха, односно када су температуре око нуле. Некада се то догоди два до три пута у три сата и то је сасвим нормално. Међутим, ако је клима прљава, тај програм се пали чешће. Мој савјет је да се сервис уређаја обавља једном годишње, а филтери да се перу једном мјесечно. Битан савјет за све: Не морате да бринете због коришћења климе током јачег минуса, јер углавном могу да издрже хладноће и испод минус 20 степени”, рекао је он и додао да у новим климама постоји ЕКО гас:
“Није више фреон, него ЕКО гас који штити зивотну околину и смањује потросњу енергије. Што се тиче потрошње струје код инвертер клима она се креће од 0,800kW до kW на сат непрекидног рада уређаја, а за ту количину потрошене струје добија се од 4kW до 6,3 kW топлотне енергије. ТА пећ од 3кW потроши 3kW струје да би дистрибуирала 3kW топлотне енергије. Инвертер клима троси 30-50% мање струје од класичног он/офф система”, истакао је М. Р.
(Еспрессо)
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