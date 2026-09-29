Папрене цијене у Бањалуци: Ево колико морате издвојити за рођендан

Аутор:АТВ редакција
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Играонице у Бањалуци нуде богат садржај који гарантује забаву за најмлађе и опуштање за старије, али свака додатна жеља, од мађионичара до фотографисања, носи и своју тарифу.
Како изгледа финансијски рачун једне типичне прославе и шта све можете добити за свој новац, детаљно су нам објаснили из бањалучких играоница.
Према њиховим ријечима, цијене закупа играоница углавном зависе од трајања прославе, броја званица те укључене конзумације пића и хране. Како наводе, понуда је прилагођена различитим потребама и буџетима.
"За мање прославе до 15 одраслих и 10 до 15 дјеце, трочасовни закуп простора, уз присуство васпитачица, те уз пиће и основне реквизите креће се између 149 КМ и 210 КМ, док пакети који покривају до 25 или 27 дјеце и одраслих коштају од 249 КМ па до 340 КМ", објаснили су из неколико играоница.
Када је у питању послужење, родитељи имају опцију организовати храну сами или користити услуге и партнерства играоница.
"Дјечје пице или дјечји оброци крећу се око седам КМ по комаду, док је доплата за џамбо пице од 20 КМ до 30 КМ", казали су они.
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Како даље наводе, за одрасле госте, овали мезе за четири до пет особа коштају око 30 КМ, док је килограм пецива и кифлица 25 КМ.
"Уколико родитељи желе богатије печење са салатама и пецивом за око 15 гостију, то износи око 360 КМ", рекли су из играонице.
"Додатни пакети грицкалица попут кокица, чипса и флипса коштају од 10 КМ по ставци, односно око 30 КМ за комплетне тематске пакете са реквизитима за торту, док су позивнице за дјецу гратис", казали су они.
Да би рођендан био незабораван, неке играонице имају на располагању бројне додатне услуге анимације и декорације, које су знатно јефтиније него да их родитељи траже посебно.
"Мађионичар је свакако наша препорука јер најбоље забави дјецу и држи им пажњу, а интересантан је и одраслим гостима, те за нашу играоницу кошта 80 КМ", казали су из играонице, те додали да једна маскота у трајању од око 30 минута кошта 85 КМ.
"Исцртавање лица, односно фацепаинтинг, износи 60 КМ, а декорација простора и столова око 80 КМ, док су мањи детаљи попут декоративног имена и броја слављеника око 30 КМ", рекли су они.
"За успомене са прославе нудимо и линк са фотографијама за 80 КМ", навели су они.
Цијена торти за 40 особа кошта око 85 КМ у бањалучким посластичарницама.
"За дјечји рођендан потрошила сам 300-350 КМ. Било је нешто мање од двадесет одраслих и десетак дјеце. Имали смо конобаре, тете, торту, мезе и пиће, а рођендан је трајао три сата", казала је једна мајка.
Тако комплетна организација дјечјег рођендана у Бањалуци, у зависности од избора додатака и броја гостију, углавном варира од 250 КМ за једноставније прославе, па све до 800 КМ за садржајно богате рођендане са потпуним послужењем и анимацијом, преносе Независне новине.
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