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Михољско љето у пуном сјају: Ево какве нас температуре очекују

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29.09.2026 08:19

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Михољско љето у пуном сјају: Ево какве нас температуре очекују
Фото: Танјуг/АП

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити сунчано и топло вријеме уз локално малу облачност.

Дуваће слаб до умјерен сјевероисточни вјетар, у Херцеговини се током дана очекује јужни вјетар, а увече умјерена бура, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дневна температура ваздуха од 22 до 28, а у вишим предјелима од 19 степени Целзијусових.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос је претежно сунчано вријеме, а магле локално има по котлинама и уз ријечне токове.

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Температура ваздуха у 8.00 часова: Соколац два, Калиновик три, Шипово и Дрвар четири, Хан Пијесак и Рибник пет, Гацко, Дринић, Чемерно, Ливно и Зеница шест, Фоча, Мркоњић Град, Нови Град, Рудо и Сребреница седам, Бањалука, Приједор, Вишеград, Србац, Сарајево и Тузла осам, Бијељина и Кнежево девет, Зворник и Билећа 11, Мраковица 14, Требиње 15, Мостар 17 и Градачац 18 степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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