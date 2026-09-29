Држављанин БиХ папрено кажњен при уласку у Хрватску

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин БиХ покушао је ући у Хрватску с 41.700 евра готовине коју није пријавио, саопштено је из Царинске управе Хрватске.
У саопштењу се наводи и да је држављанину БиХ изречена новчана казна од 8.340 евра.
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"Царински службеници су у недјељу, 27. септембра 2026. на граничном прелазу Јасеновац утврдили су да држављанин Босне и Херцеговине при уласку у Европску унију није пријавио готовину у износу од 41.700 евра. Готовина је откривена током контроле путничког возила којим је управљао", наведено је у саопштењу Царинске управе Хрватске.
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Како се појашњава, будући да унос готовине није пријавио писаним или електронским путем, против њега је издат прекршајни налог због прекршаја Закона о девизном пословању, те му је изречена новчана казна.
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