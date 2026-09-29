Возачима упућен апел: Опрез

Аутор:АТВ редакција
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На појединим путним дионицама у котлинама и дуж ријечних токова видљивост је јутрос смањена због магле, док је на бројним правцима режим саобраћаја измијењен због актуелних радова, па се возачима препоручује максималан опрез и прилагођавање вожње условима на цестама.
За саобраћај свих возила потпуно је затворена дионица аутопута А-1 Какањ–Лашва, гдје се саобраћа двосмјерно супротном страном аутопута, док је због радова на поддионици Немила–Врандук затворена траса Голубиња–Немила, а саобраћај преусмјерен на магистралну цесту М-17. На дионици Сарајево запад–Лепеница саобраћа се у претицајној траци, док је на правцима Добро Поље–Миљевина и Јабланица–Блидиње и даље омогућен пролаз само за возила до 3,5 тоне.
Због радова на проширењу моста на улазу у Бијељину, возила мање масе саобраћају преко привремене обилазнице, док се теретњаци преко 3,5 тоне усмјеравају кроз насеље Велика Обарска.
Успорено, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћа се и на магистралним цестама Невић Поље–Каоник (Ахмићи), Подроманица–Сумбуловац на Романији, као и на релацији Мостар–Читлук–брдо Хум у времену од 7 до 16 сати (осим недјељом).
Радови и измјене режима актуелни су и на изградњи пјешачких стаза на правцима Скокови–Србљани, Широки Бријег–Посушује, Груде–Приваљ и Шамац–Орашје, док су због редовног одржавања привремено ван функције семафори у Витезу и Горњем Вакуфу–Ускопљу.
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