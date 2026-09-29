Жестоки удари на Кијев: Балистичке ракете разарале пријестоницу Украјине

Аутор:АТВ редакција
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Русија је рано у уторак покренула нови напад балистичким ракетама на Кијев, само неколико сати након цјелодневног гранатирања у којем су двије особе погинуле, а 26 их је рањено широм украјинске пријестонице.
Неколико гласних експлозија одјекнуло је Кијевом у раним јутарњим сатима у уторак, 29. септембра, док су се системи противваздушне одбране активирали током нове ваздушне опасности.
"Нове балистичке ракете крећу се ка Кијеву", упозориле су Ваздухопловне снаге Украјине на Телеграму док се напад одвијао.
Украјински извјештаји о надзору наводе да је нови напад почео око 1.20 ујутру, уз упозорења на лансирање балистичких ракета из руске Курске области, док се Кијев поново нашао под ракетном пријетњом.
Russia bombed the Dobrobut Medical Center in Ukraine's capital, Kyiv, this afternoon, setting the facility ablaze. pic.twitter.com/gs0d1X3eB5— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 28, 2026
Обновљени напад услиједио је само неколико сати након што је Кијев током цијелог понедјељка, 28. септембра, претрпио таласе руских удара који су погодили више градских округа и изазвали пожаре на цивилним објектима широм пријестонице.
Градоначелник Кијева Виталиј Кличко изјавио је касно у понедјељак да су двије особе погинуле, а 26 рањено, укључујући троје дјеце.
Осам повријеђених је хоспитализовано, а једна особа је остала у тешком стању.
Прва жртва је првобитно пријављена након што је руски дрон погодио нестамбену зграду која припада Националној академији наука Украјине у историјском центру Кијева. Спасиоци су касније током хитних операција извукли тијело друге жртве из истог објекта.
Руски напади забиљежени су широм Шевченковског, Оболонског, Соломјанског, Дарницког, Подилског и других округа током дана. У центру Кијева, усљед удара избио је пожар на дијелу зграде Националне академије наука.
Други удар погодио је седмоспратницу у којој се налази медицинска установа "Добробут", гдје је пријављено седам повријеђених, од којих су шесторо запослени.
Русија је такође погодила фармацеутску фабрику у Дарници, док су пожари и штета забиљежени и на другим нестамбеним и пословним објектима широм пријестонице.
A Russian strike against the building of the National Academy of Sciences of Ukraine. A rescue operation is underway: crews are putting out the fire and searching for people who may have been trapped inside. All services are deployed. Today in Kyiv, a pharmaceutical company and… pic.twitter.com/ccfIHnGFNg— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2026
Кличко је наставио да извјештава о новим ударима и током понедјељка увече. Нестамбена зграда у Оболонском округу погођена је више пута, возила су се запалила након што је дрон пао у стамбено двориште у Соломјанском округу, а у Свјатошинском округу погођен је тропратни пословни центар.
Предсједник Украјине Володимир Зеленски осудио је нападе од понедјељка и поручио да ће Русија сносити посљедице.
"Сваки руски терористички напад доводи до жртава које су се могле спријечити да је притисак на Русију коначно постао потпун", рекао је он, позивајући на одлучнију међународну акцију против оних који финансирају и производе руско наоружање.
Ваздухопловне снаге Украјине саопштиле су да је Русија током напада у понедјељак лансирала 124 дрона, укључујући 86 беспилотних летјелица са млазним погоном, као и да је 86 ваздушних циљева уништено или неутралисано.
Another night of heavy Russian strikes on Kyiv, which in recent days suffers blows to its cultural sites pic.twitter.com/HHBZs7wxUE— Guy Elster גיא אלסטר (@guyelster) September 29, 2026
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