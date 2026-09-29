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Храбри пас страдао док је бранио власника од медвједа

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29.09.2026 07:41

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медвјед звијер дивља животиња
Фото: Pexel/ Regan Dsouza

Француски булдог угинуо је од повреда задобијених током напада медвједа на брачни пар у руралном дијелу сјеверне Калифорније, покушавајући да заштити свог власника.

Напад се догодио након што је Џеф Вилсон извео свог пса Каси напоље у раним јутарњим сатима, а када је покушао да га врати у кућу, појавио се такозвани циметни медвјед, подврста америчког црног медвједа, који га је оборио на зид куће и нанио му повреде, укључујући два поломљена ребра, преноси Гардијан.

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Његова супруга Мелори Вилсон пробудила се након што је чула борбу и изашла напоље. Затекла је медвједа како у устима држи Каси, док је њен супруг лежао повријеђен.

Мелори је покушала да отјера животињу ударајући је дијелом баштенског намјештаја. Медвјед ју је оборио, а затим је угризао за потиљак и нанио јој повреде врата, након чега је побјегао.

Каси од задобијених повреда угинула два дана касније

Каси је од задобијених повреда угинула два дана касније, наведено је у апелу за помоћ који је покренут за брачни пар.

Џеф Вилсон задобио бројне повреде од угриза и канџи, укључујући два поломљена ребра, док је Мелори задобила тешке повреде главе и лица, као и друге повреде од угриза и убода, преноси Глас Српске.

Њихови пријатељи навели су у апелу да су Вилсонови дугогодишњи љубитељи животиња и да живе и раде у природном окружењу, уз предузимање мјера предострожности како би избјегли сукобе са дивљим животињама.

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- Каси је била вољени члан њихове породице и, у тренутку када је Џефу била најпотребнија, храбро је стала између њега и медвједа - наведено је у апелу.

Напад у сјеверној Калифорнији догодио се у периоду повећаног броја напада медвједа на људе. Промјене климатских услова могу да утичу на доступност хране за медвједе, због чега се животиње пред период зимског мировања све чешће приближавају насељеним подручјима у потрази за храном.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

калифорнија

напад медвједа

пас

француски булдог

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