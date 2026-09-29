Хороскоп за 29. септембар: Овнови под стресом, Дјевице очекује љубав

Аутор:АТВ редакција
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Звијезде за 29. септембар доносе динамичан дан за све знаке Зодијака док поједине очекују велики пословни преокрети и непредвиђени трошкови, другима се смијеши романтичан сусрет и љубавни занос.
Ево шта хороскоп предвиђа за ваш знак:
Мудри пословни потези доносе одличне финансије на дуже стазе. Мањи неспоразуми са партнером и укућанима. Подложни сте инфекцијама и појачаном стресу.
Слиједи нови пројекат или важна нова дужност на послу. Осјећате потребу да освјежите однос са партнером кроз чешће изласке. Могући проблеми са дигестивним трактом.
Очекују вас напорни преговори, али ћете успјети да пронађете компромис. Попустите у размирицама са партнером како бисте избјегли дистанцирање. Могућа повишена температура.
Неочекиван сплет околности у сарадњи са иностранством и кашњење документације. Импулсивне реакције могу изазвати свађе са партнером. Избјегавајте алкохол.
Пружа вам се прилика да кроз нови пројекат савладате нове вјештине. Негативни коментари партнера поквариће вам расположење. Поведите рачуна о холестеролу и смањите унос масти.
Успјешан пословни пут и одличан договор са партнерима. Слободним Дјевицама слиједи љубав на први поглед и романтичан састанак. Проблеми са пробавом на нервној бази.
Нестабилна ситуација у пољу платног промета - опрезно са новцем. На једној прослави могуће је занимљиво познанство које прераста у нешто више. Могуће тегобе са бубрезима.
Колегијалне сплетке нарушиће поједине односе на послу. Слободне Шкорпије на забави очекује сусрет са особом која ће им разбудити снажне емоције. Здравље је стабилно.
Кључ успјеха је добра организација и ослањање на тим — избјегавајте ризична улагања. Прилика за обнављање старе љубави. Осјетљивост грла, смањите унос соли.
Велика могућност неспоразума са сарадницима и кашњење уплата. На краћем путу могуће је страствено искушење са веома привлачном особом. Пазите на циркулацију.
Будите обазриви са финансијама због непредвиђених трошкова. Слободнима убрзо слиједи романтичан састанак са особом коју ће упознати на забави. Провјерите шећер у крви.
Неизвјесна атмосфера на послу и затезање у приливу новца. Сумње партнера могу вас дубоко повриједити. Кардиоваскуларни систем је осјетљив, консултујте љекара, преноси Курир.
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