Дијете (10) повријеђено на тротинету након судара са аутомобилом

Аутор:АТВ редакција
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Дијете (10) је задобило лакше повреде када је тротинетом ударило у аутомобил након чега је превезено у Универзитетску дечју клинику Тиршова, речено је у Хитној помоћи.
Екипе Хитне помоћи Београд током ноћи су обавиле 108 интервенција од којих је 15 било на јавном мјесту.
(Танјуг)
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