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Дијете (10) повријеђено на тротинету након судара са аутомобилом

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29.09.2026 07:14

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Електрични тротинет скутер ромобил превозно средство
Фото: Pexel/ Markus Spiske

Дијете (10) је задобило лакше повреде када је тротинетом ударило у аутомобил након чега је превезено у Универзитетску дечју клинику Тиршова, речено је у Хитној помоћи.

Екипе Хитне помоћи Београд током ноћи су обавиле 108 интервенција од којих је 15 било на јавном мјесту.

(Танјуг)

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Тагови :

Београд

повријеђено дијете

Хитна помоћ

тротинет

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