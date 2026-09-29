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Никола Јокић гађао маскоту

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29.09.2026 07:52

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Никола Јокић
Фото: Screenshot / X

Нова сезона НБА лиге за Николу Јокића и Денвер почела је окупљањем у оквиру Медиа Деј активности.

Послије лета у којем је одмарао у Сомбору и наступао за репрезентацију Србије, капитен Орлова Никола Јокић је стигао у Денвер и одмах се "изнервирао".

Наиме, током Медиа дана, на окупљању је била и званична маскота Нагетса, популарни Роки.

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У једном моменту, маскота која је у НБА лиги позната и по томе што зарађује највише, око 600.000 долара, изненадила је Николу тако што га је гађала лоптицом. На његово изненађење, Роки му је потом пришао, направио селфи и побјегао.

Наравно, Јокић је то искористио како би дохватио исту ту лоптицу, а затим преко цијелог ходника гађао маскоту, која се бацила у страну и завршила на поду.

По свему судећи, Рокијев задатак је да подигне расположење већ од првог дана, а ево како се провео када је за мету изабрао Јокића.

(Телеграф)

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Тагови :

Никола Јокић

НБА

Денвер

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Капитен кошаркашке репрезентације Србије Никола Јокић рекао је да зна шта "орлове" чека у мечу против Босне и Херцеговине и истиче да ће "орлови" покушати да наметну агресивну игру и енергетски буду бољи од ривала. Србија у мечу последњег, 6. кола прве рунде квалификација, дочекује Босну и Херцеговину у понедељак у 20 часова у београдској дворани "Александар Николић".

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