Никола Јокић гађао маскоту

Аутор:АТВ редакција
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Нова сезона НБА лиге за Николу Јокића и Денвер почела је окупљањем у оквиру Медиа Деј активности.
Послије лета у којем је одмарао у Сомбору и наступао за репрезентацију Србије, капитен Орлова Никола Јокић је стигао у Денвер и одмах се "изнервирао".
Наиме, током Медиа дана, на окупљању је била и званична маскота Нагетса, популарни Роки.
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У једном моменту, маскота која је у НБА лиги позната и по томе што зарађује највише, око 600.000 долара, изненадила је Николу тако што га је гађала лоптицом. На његово изненађење, Роки му је потом пришао, направио селфи и побјегао.
Наравно, Јокић је то искористио како би дохватио исту ту лоптицу, а затим преко цијелог ходника гађао маскоту, која се бацила у страну и завршила на поду.
По свему судећи, Рокијев задатак је да подигне расположење већ од првог дана, а ево како се провео када је за мету изабрао Јокића.
Just me and my bestie 🫶 pic.twitter.com/pkYdbv13q5— SuperMascot Rocky (@TheSuperMascot) September 29, 2026
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