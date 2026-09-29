Француска: Због штрајка отказани летови са два аеродрома

Аутор:АТВ редакција
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Француска регулаторна Агенција за цивилни ваздушни саобраћај "ДГАЦ" саопштила је да је затражила отказивање летова са главних аеродрома у Паризу и Марсеју због општег штрајка радника.
У саопштењу се наводи да је "ДГАЦ" затражио од авио-компанија да откажу пет одсто својих летова између 07.00 часова и 20.00 часова са аеродрома "Шарл де Гол" у Паризу и 25 одсто својих летова са аеродрома у Марсеју између 16.00 часова и поноћи.
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"Проблеми у ваздушном саобраћају могући су на регионалним аеродромима у Нанту, Стразбуру, Лиможу, Лорду и Пауу", истиче се у саопштењу.
Из Агенције додају да ће се саобраћај одвијати уобичајеним током на другим аеродромима у Француској.
(Срна)
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