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Француска: Због штрајка отказани летови са два аеродрома

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29.09.2026 08:33

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Прозор авиона крило авиона
Фото: Pexel/ Brady Knoll

Француска регулаторна Агенција за цивилни ваздушни саобраћај "ДГАЦ" саопштила је да је затражила отказивање летова са главних аеродрома у Паризу и Марсеју због општег штрајка радника.

У саопштењу се наводи да је "ДГАЦ" затражио од авио-компанија да откажу пет одсто својих летова између 07.00 часова и 20.00 часова са аеродрома "Шарл де Гол" у Паризу и 25 одсто својих летова са аеродрома у Марсеју између 16.00 часова и поноћи.

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"Проблеми у ваздушном саобраћају могући су на регионалним аеродромима у Нанту, Стразбуру, Лиможу, Лорду и Пауу", истиче се у саопштењу.

Из Агенције додају да ће се саобраћај одвијати уобичајеним током на другим аеродромима у Француској.

(Срна)

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Тагови :

отказани летови

Француска

Аеродром

Париз

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