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Загреб и јутрос без јавног превоза: Само Кристина вози трамвај

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29.09.2026 08:00

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У Загребу је рано почео штрајк због кога не возе трамваји и аутобуси, а не ради ни градска Чистоћа. Штрајк у Загребачком електричном трамвају (ЗЕТ) и Чистоћи почео је јутрос у 3.30 часова, 29.09.2026.
Фото: TANJUG/ FOTO HINA/ LANA SLIVAR

Штрајк радника ЗЕТ-а и Загребачког холдинга настављен је у уторак, 29. септембра, након што је првог дана јавни превоз у Загребу готово потпуно обустављен.

Преговори градске управе и синдиката нису донијели договор, а на улицама је и јутрос тек неколико возила јавног превоза.

Из Ремизе је јутрос поново кренула само возачица Кристина Јозиновић, која управља трамвајем на линији 17. Иста трамвајска линија саобраћала је и у понед‌јељак, преноси Индекс.

У центру мало бицикала, на периферији их има више

Због обуставе јавног превоза грађани и јутрос траже алтернативне начине кретања по граду.

Систем јавних бицикала Бајс имао је јутрос више расположивих бицикала изван средишта Загреба. На појединим станицама у Шпанском, Пречком и дијеловима Новог Загреба било их је десетак или двадесетак, а понегд‌је и више од 30.

У ужем центру ситуација је била другачија. Бројне станице имале су само неколико бицикала, док су неке биле потпуно празне.

На улици тек неколико возила ЗЕТ-а

Према посљедњим информацијама, осим трамваја на линији 17, на улицама је и један ЗЕТ-ов аутобус.

Успињача и жичара Сљеме саобраћају према редовном распореду.

Грађанима је и данас на располагању бесплатни аутобус који организује агенција Каспрет травел. Аутобус саобраћа на релацији Боронгај – КБЦ Ребро – Боронгај од 7 до 10 часова, а вожње би могле бити продужене уколико буде потребе.

Синдикати најавили наставак штрајка

Синдикат возача и прометних радника ЗЕТ-а саопштио је синоћ да се штрајк наставља јер током дана није било позива послодавца на састанак нити је остварен напредак у преговорима.

Синдикат је радницима из касних смјена поручио да се упуте у своје гараже и остану у штрајку до краја смјене, уз најаву да ће обустава рада бити настављена "исто, али још одлучније и још јаче".

Град не пристаје на нове захтјеве

Градоначелник Загреба Томислав Томашевић рекао је да градске финансије не могу поднијети синдикалне захтјеве и поновио да градска управа не пристаје на додатно повећање које траже синдикати.

Према његовим ријечима, градска понуда предвиђа повећање плата од 4,5 одсто од септембра и додатних 4,5 одсто почетком 2027. године, уз већ спроведено повећање од 4,5 одсто почетком ове године.

Томашевић је навео и да су плате возачима ЗЕТ-а у посљедње три године повећане за више од 60 одсто, а радницима Чистоће за 87 одсто.

Градоначелник је критиковао синдикате и због тога што, како је навео, нису обезбиједили минимум услуге. Као примјер је навео аутобуску линију Боронгај – КБЦ Ребро, тврдећи да није саобраћала јер синдикати нису обезбиједили ниједног возача. За данас у 11 часова најавио је нову конференцију за медије.

Првог дана саобраћала само два трамваја и један аутобус

Првог дана штрајка, у првој смјени саобраћала су само два трамваја и један аутобус, у односу на уобичајених око 200 трамваја и 300 аутобуса.

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ЗЕТ дневно оствари око 400.000 путовања, па су грађани због обуставе превоза били приморани да користе друге начине доласка до одредишта, укључујући пјешачење, бицикле, заједничке вожње и рад од куће.

У најоптерећенијем дијелу дана на загребачким улицама било је око 15 одсто више аутомобила него претходног понед‌јељка.

Управе ЗЕТ-а и Загребачког холдинга затражиле су од суда забрану штрајка, а одлука о томе могла би бити донесена током 30. септембра.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Загреб

Штрајк

Јавни превоз

трамвај

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