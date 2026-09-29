Штрајк у Загребу се наставља и данас

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Штрајк радника ЗЕТ-а и Загребачког холдинга наставља се и данас, након што је првог дана јавни превоз у Загребу био готово потпуно обустављен. Преговори градске управе и синдиката нису довели до договора.

Градоначелник Томислав Томашевић поручио је да Град неће пристати на нове захтјеве синдиката, док синдикати за обуставу рада криве градску власт. Управе ЗЕТ-а и Холдинга затражиле су од суда забрану штрајка, а одлука би могла бити донесена током дана. (Индекс)

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