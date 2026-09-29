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Штрајк у Загребу се наставља и данас

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29.09.2026 07:30

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Штрајк у Загребачком електричном трамвају (ЗЕТ) и Чистоћи.
Фото: YouTube/Screenshot/Hina

Штрајк радника ЗЕТ-а и Загребачког холдинга наставља се и данас, након што је првог дана јавни превоз у Загребу био готово потпуно обустављен. Преговори градске управе и синдиката нису довели до договора.

Градоначелник Томислав Томашевић поручио је да Град неће пристати на нове захтјеве синдиката, док синдикати за обуставу рада криве градску власт.

Управе ЗЕТ-а и Холдинга затражиле су од суда забрану штрајка, а одлука би могла бити донесена током дана.

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Тагови :

Загреб

Хрватска

Штрајк

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