Штрајк у Загребу се наставља и данас

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Штрајк радника ЗЕТ-а и Загребачког холдинга наставља се и данас, након што је првог дана јавни превоз у Загребу био готово потпуно обустављен. Преговори градске управе и синдиката нису довели до договора.
Градоначелник Томислав Томашевић поручио је да Град неће пристати на нове захтјеве синдиката, док синдикати за обуставу рада криве градску власт.
Управе ЗЕТ-а и Холдинга затражиле су од суда забрану штрајка, а одлука би могла бити донесена током дана.
(Индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
2 д0
Регион
2 д0
Регион
2 д0
Регион
2 д0
Најновије
Најчитаније
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Тренутно на програму