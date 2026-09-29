Ове бањалучке улице данас остају без струје

Аутор:АТВ редакција
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Више бањалучких улица данас ће бити без струје због радова на мрежи, најављено је из Електрокрајине.
Србија
Дијете (10) повријеђено на тротинету након судара са аутомобилом
Од 9 до 12 часова због замјене стубова и редовног одржавања биће дијелови насеља Новаковићи, Вујиновићи, Залужани и Пријечани.
Из истог разлога и у истом периоду без електричне енергије биће дијелови улица Бранка Радичевића, Грчка, Јована Дучића бр.11, 13 и 23, Николе Тесле, Михајла Пупина бр. 1, 2 и 4, Симе Матавуља бр. 1 и 3, Иве Андрића и Видовданска бр. 2.
Од 9 до 14 сати због радова на нисконапонској мрежи биће мјештани дијелова улица Милана Радмана и Драгише Васића.
Дио улице Књаза Милоша, бројеви 27, 29 и 31 биће од 9:30 до 15 сати због спајања нисконапонског кабла.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
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