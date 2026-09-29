Исплати ли се ово: Гастарбајтер открио колику пензију има након 40 година рада у Њемачкој

Аутор:АТВ редакција
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Одлазак у иностранство већ је годинама дио свакодневице бројних људи из земаља региона, посебно Босне и Херцеговине и Србије.
Боље плате, повољнији услови рада и потрага за сигурнијом егзистенцијом многе су подстакли да живот наставе далеко од мјеста у ком су одрасли. Међу дестинацијама се посебно издвојила Њемачка, која је за велики број људи са Балкана представљала могућност да изграде стабилнији живот и крену испочетка.
Ипак, након година проведених у новој земљи, све се чешће намеће питање које раније можда није било у првом плану: да ли је одлазак у Њемачку заиста донио оно чему су се исељеници надали? Управо такву расправу покренуо је један Балканац у популарној Фејсбук групи "Балканци у Њемачкој", када је поставио једноставно, али провокативно питање: исплати ли се радити чак 40 година у Њемачкој како би се на крају примала пензија од 1.100 евра?
У коментарима су се јавили бројни Балканци, а једна је корисница написала: "И да је тако, имаш прилику да уштедиш током тих година. На Балкану, не само да не можеш ништа да уштедиш, него дижеш кредите како би преживио. И на крају, добијеш јадну пензију." Други је пак додао: "Ломиш и код куће кичму за 400 евра, а онда једва спајаш крај са крајем".
Јавила се и корисница која је истакла најважнију разлику: "Сви смо се ми радећи у Њемачкој осигурали са кућама и становима на Балкану, тако да искрено у тој пензији уживаш бога свога ако је дочекаш". Још један корисник је истакао: "Вриједи кад се пензионишеш вратити се у своју земљу, иначе са 1.100 евра у Њемачкој имаш само за хљеб и со".
"Ломиш се и у својој кући, али ти онда дају пензију од које немаш ни за храну", написала је једна корисница, док је друга у сличном стилу додала: "Не, више вриједи да радиш за 400 евра и да добијеш пензију 300, у нашим заосталим земљама".
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Потом је један корисник написао: "Колика пензија те чека доле? Циљ је кроз тих 40 радних година пробати са неким сопственим послом који ће бити "паре са стране" за старе дане. Умјесто да дижете палате у свом селу и качите лавове на капију, купујте станове, издајте их, временом ће цијена квадрата расти и имаш шта да продаш и уживаш. Наравно да не мислим да људи имају кеш за стан, али томе служе кредити. Ти ради свој посао, дигни кредит за стан, издај га да покрива рату и још остане нешто ситно. Године иду, стан се сам отплаћује, ти га за 20 година утрапиш за дупло. Није све тако једноставно, треба га и одржавати, али на крају се дебело исплати".
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