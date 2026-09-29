Logo

Минић: Са дубоким поштовањем да се поклонимо мајору Тепићу и Мирковићу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
29.09.2026 08:58

Коментари:

0
Саво Минић сједница Владе
Фото: Ustupljena fotografija

Једном људи дају ријеч, она остаје или се погази. Херој Милан Тепић је животом платио своју ријеч да би сачувао свој народ, каже предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

"Данас, 35 година од погибије, можемо само са дубоким поштовањем да се поклонимо мајору Тепићу и деветнаестогодишњем Стојадину Мирковићу. Нека им је вјечна слава! На нама је да чувамо мир и слободу коју су нам најхрабрији оставили као завјет", наводи Минић на Иксу.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Видим да сви у Сарајеву навијају за опозицију у Српској

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Милан Тепић

Коментари (0)

Више из рубрике

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Видим да сви у Сарајеву навијају за опозицију у Српској

1 д

9
предсједник СНСД Милорад Додик

Република Српска

Додик: Квалитетан програм РТВ Градишка доказ истрајне посвећености

1 д

0
Састанак Милорада Додика и Владимира Путина

Република Српска

Делегација Српске данас са Путином у Русији

1 д

19
Застава Републике Српске

Република Српска

Дипломатски континуитет све јачи: Глас Републике Српске се чује у великим силама

2 д

3

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип

23

00

Додик: Минић и Цвијановићева знају како да се боре за интересе Српске

22

32

Мирхад Чехић из БиХ убијен на бувљаку у Америци

22

31

Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар

22

21

Додик: До 2030. године биће осам милијарди инвестиција у Републици Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима