Минић: Са дубоким поштовањем да се поклонимо мајору Тепићу и Мирковићу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Једном људи дају ријеч, она остаје или се погази. Херој Милан Тепић је животом платио своју ријеч да би сачувао свој народ, каже предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
"Данас, 35 година од погибије, можемо само са дубоким поштовањем да се поклонимо мајору Тепићу и деветнаестогодишњем Стојадину Мирковићу. Нека им је вјечна слава! На нама је да чувамо мир и слободу коју су нам најхрабрији оставили као завјет", наводи Минић на Иксу.
Република Српска
Цвијановић: Видим да сви у Сарајеву навијају за опозицију у Српској
„Једном људи дају ријеч, она остаје или се погази.“ Херој Милан Тепић је животом платио своју ријеч да би сачувао свој народ.— Саво Минић (@minic_savo) September 29, 2026
Данас, 35 година од погибије, можемо само са дубоким поштовањем да се поклонимо мајору Тепићу и деветнаестогодишњем Стојадину Мирковићу.
Нека им је…
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 д9
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д19
Република Српска
2 д3
Најновије
Најчитаније
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Тренутно на програму